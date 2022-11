La Seconda Guerra Mondiale è stato l’evento più sconvolgente del secolo scorso, con oltre cinquanta milioni di vittime. I numerosi filmati e immagini di repertorio hanno fornito al cinema lo spunto per ricostruire il clima dell’epoca e di rappresentare la vita di civili e soldati coinvolti nel ciclone della guerra. In questo articolo proponiamo 8 film che raccontano il Secondo Conflitto Mondiale.

La Vita è Bella

Orefice Guido (Roberto Benigni) è un uomo ebreo ilare e giocoso che si trasferisce ad Arezzo per aprire un negozio di libri. Nella nuova città incontra Dora (Nicoletta Braschi), una maestra di cui s’innamora perdutamente. Con lei si trasferisce in un appartamento più grande per la nascita del loro figlio, Giosuè. Intanto, in Italia vengono approvate le leggi razziali e iniziano i primi rastrellamenti nei ghetti ebraici. Anche la famiglia di Orefice è deportata in un lager nazista. Per sottrarre il figlio agli orrori storici dell’olocausto, architetta una messinscena per farlo sembrare un gioco con in palio un carroarmato come premio, il “giocattolo” preferito di Giosué. Sicuramente questa è una delle pellicole più belle del registra italiano.

Salvate il soldato Ryan.

Normandia, 6 giugno 1944. Le truppe angloamericane sbarcano sulla costa francese per liberare il Paese occupato dai tedeschi. Ad attenderli ci sono le mitragliatrici nazisti. Nell’operazione muoiono migliaia di soldati, di cui tre dei quattro fratelli della famiglia Ryan. Al sergente Michael Horvarth, (Tom Hanks) viene affidata la missione di ritrovare l’unico rimasto in vita, il paracadutista James Francys (Matt Damon), per farlo tornare a casa sano e salvo.

Dunkirk

In Belgio l’esercito britannico è in rotta. Centinaia di migliaia di uomini si stanno dirigendo verso Dunkirk, a poche miglia di distanza dalla madre patria, per sfuggire all’armata tedesca che avanza incontrastata. Sarà un’operazione di salvataggio che coinvolgerà anche molti civili, i quali per mare, terra e aria aiuteranno i soldati a passare al di là della Manica. Un’impresa destinata a passare alla storia.

Bastardi senza Gloria

Nella Parigi occupata, il sistema di spionaggio britannico apprende la notizia di un evento nazista che si terrà in un piccolo cinema a cui prenderà parte anche Adolf Hitler in persona. I vertici militari impartiscono ordini per far fuori il fuhrer. L’operazione Kino sarà condotta dai Bastardi, un corpo speciale dell’esercito americano composto da spregiudicati spaccateste e collezionisti di scalpi, tutti ebrei, capeggiati dal sergente Raine (Brad Pitt). I tedeschi, però, daranno filo da torcere, specialmente l’abile e crudele generale Landa.

Il Nemico Alle Porte

La città sovietica di Stalingrado è sotto assedio dei nazisti. Soldati e civili russi stanno organizzando la resistenza per non capitolare. Tra questi c’è Vasilij Zajcev (Jude Law), un cecchino formidabile che miete decine di vittime ad ogni assalto. Anche dall’altra parte, però, c’è un tiratore scelto di straordinario talento. Inizia un conflitto a distanza in cui anche il più piccolo errore potrebbe essere fatale.

Roma Città Aperta

La Capitale è occupata dall’esercito tedesco. Avvolta in un silenzio irreale, si sente solo il passo cadenzato degli stivali nazisti che pattugliano la Città Eterna, alla ricerca dei sovversivi che organizzano la resistenza. Tra questi c’è Don Pietro, un parrocchiano che offre aiuto ai partigiani come Giorgio Manfredi, che trova rifugio presso Francesco, un tipografo antifascista. Quando le ricerche incessanti del comandante Bergmann portano al luogo in cui Manfredi si nasconde, anche Francesco viene arrestato. Mentre viene caricato sul carro, Pina (Anna Magnani), una vedova incinta di lui, si libera dalla stretta dei militari, corre verso di lui e cade a terra trafitta da un proiettile, in una delle scene più drammatiche e belle del cinema, una sequenza iconica del neorealismo italiano.

Germania Anno Zero

Berlino 1946. Il giovane Edmund vive con la famiglia in condizioni di estrema povertà. Si aggira per la città occupata dagli eserciti Alleati cercando di racimolare qualche soldo per tirare avanti e aiutare il padre malato e la sorella che, in cambio di un pacchetto di sigarette, si da ai soldati americani, mentre il fratello Karl-Heinz, ex soldato nazista, è costretto a restare in casa perché sprovvisto di documenti. Un bellissimo film che ci mostra il punto di vista degli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale, nella città che diverrà il simbolo della Guerra Fredda tra le superpotenze americana e sovietica.

L’Ora più Buia

Londra, 1940. Il primo ministro Chamberlain si è dimesso e al suo posto è stato nominato sir Winston Churchill (interpretato da Gary Oldman), un politico di vecchio corso dalla non brillantissima carriera. A lui tocca il compito di fronteggiare l’aviazione tedesca che sta bombardando l’Inghilterra e il salvataggio di oltre 400.000 soldati inglesi intrappolati nella città portuale belga di Dunkirk. La situazione è nettamente a sfavore del Regno Unito, c’è chi mormora di una possibile resa. Churchill, invece, il giorno del suo insediamento, proclama un discorso passato alla storia in cui annuncia che l’Inghilterra non si arrenderà mai, divenendo il simbolo della resistenza al nazifascismo in tutto il mondo.