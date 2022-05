L'Eurovision 2022 in Italia è già da considerarsi un evento storico a cui, se si può, bisogna assolutamente assistere. Ancora di più in previsione della terza serata, quella finale, in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione.

Sono in molti a sperare in una "doppietta" dell'Italia, che dopo aver vinto l'anno scorso grazie ai Måneskin ospita il contest e porta in gara Mahmood e Blanco con Brividi, brano con cui il duo ha vinto il Festival di Sanremo. Ma come si suol dire, "l'importante è partecipare". Qual è il costo dei biglietti per assistere? Ve lo diciamo noi in questo articolo insieme anche ad alcune alternative gratuite per poter dire, comunque, di esserci stati.

Eurovision 2022: il costo dei biglietti per assistere alla finale

Come succede spesso per qualsiasi evento, il prezzo dei biglietti cambia in base alla data prescelta e anche in base al posto a sedere. Ad essere la più ambita è la serata finale che ha ovviamente prezzi più alti. Il costo dei biglietti per sabato 14 maggio 2022 infatti parte dai 100 euro per gli audio seat ai 150 per il primo anello a visibilità limitata.

Aumenta poi nel secondo anello di categoria 2, che ha un costo di 200 euro e per quello di categoria 1, per cui si spendono invece 250 euro. Per assistere all'ultima serata del contest dal primo anello di categoria 2 si arrivano a spendere 300 euro fino ai 350 per la categoria 1.

I biglietti, come è facile immaginare, sono già andati tutti sold out sin dai primi minuti della loro messa online sulle piattaforme di rivendita ufficiali della kermesse, come TiketOne, ma non disperate! Ci sono comunque altri modi per partecipare all'evento.

Come fare se si hanno i biglietti per l'Eurovision ma non si può più andare e altre informazioni utili

Il biglietto per l'Eurovision prevede la nominatività per ogni unità acquistata, che sarà poi controllata all'ingresso insieme ad un documento che attesti la vostra identità. Al momento dell'acquisto, inoltre, se ne potevano comprare fino ad un massimo di 4 a persona e dal 2 al 5 maggio 2022 per qualsiasi imprevisto era stata data la possibilità di fare un unico cambio nominativo, ma ad oggi la procedura non sarebbe più attiva.

Se non avete fatto in tempo ad acquistare i biglietti, quindi, purtroppo non c'è modo di poterli recuperare da chi, invece, non può più andare. Attenzione poi a non farsi fregare dai così detti "bagarini" che vogliono lucrare a tutti i costi a discapito delle regole. Ricrodiamo infatti che per entrare al PalaOlimpico sarete comunque sottoposti a dei controlli.

Come vedere la finale gratis

Un modo per essere comunque presenti all'Eurovision in occasione della finale è recarsi all'Eurovision Village allestito per proprio l'occasione al Parco del Valentino, dove sono stati messi a disposizione dei maxi schermi per assistere a ciò che accade durante la manifestazione canora all'interno del PalaOlimpico. L'entrata è gratuita, se anche voi quindi volete prendere parte a questo evento storico non vi resta che partire in direzione di Torino!