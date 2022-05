L'edizione italiana dell'Eurovision sta continuando a collezionare un successo dietro l'altro. Anche la seconda serata ha registrato il picco di ascolti, per la precisione stiamo parlando di 5.538.000 spettatori davanti al televisore, per il 27.7% di share.

Giovedì si è infatti svolta la seconda semifinale prima della finalissima dell'Eurovision 2022 che si terrà sabato 14 maggio. Nell'attesa di scoprire chi sarà il prossimo vincitore quindi, ecco tutte le informazioni che abbiamo sulla scaletta definitiva della finale, tra ospiti importanti (tra cui i Måneskin che portano sul palco Supermodel) e i Paesi finalisti. Sappiamo anche quando si esibirà l'Italia con Mahmood e Blanco!

Eurovision 2022, i Paesi che hanno passato la seconda serata

Come ormai è noto l'Eurovision si divide in tre serate e nelle prime due si decidono i Paesi (10 per puntata) che andranno a sfidarsi in finalissima insieme alle Big Five. Dopo aver visto i finalisti della prima puntata della kermesse allora, ecco chi sono quelli che si sono qualificati durante la seconda:

Belgio

Repubblica Ceca

Azerbaijan

Polonia

Finlandia

Estonia

Australia

Romania

Serbia

Gli eliminati che restano fuori dalla finale sono quindi Cipro, Georgia, Irlanda, Israele, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia e purtroppo anche Malta con Emma Muscat e San Marino con Achille Lauro.

Quest'ultimo ha comunque portato a casa una piccola vittoria, infiammando letteralmente il palco dell'Eurovision e scatenando il pubblico presente in studio. Anche Cristiano Malgioglio, commentatore della kermesse musicale insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, ha apprezzato particolarmente l'esibizione del cantante romano.

La scaletta per la finale

I 10 Paesi che, come abbiamo visto, hanno passato la seconda serata vanno ad unirsi ai 10 della prima e alle Big Five, formando così la scaletta per la finale. Ecco quindi chi sono in ordine di uscita:

Repubblica Ceca

Romania

Portogallo

Finlandia

Svizzera

Francia

Norvegia

Armenia

Spagna

Paesi Bassi

Germania

Lituania

Azerbaijan

Belgio

Grecia

Islanda

Moldavia

Svezia

Australia

Polonia

Serbia

Estonia

Grande attesa quindi per Mahmood e Blanco, che calcheranno il palco per noni, come stabilito dal sorteggio, ma anche per l'Ucraina e la Svezia, tra le favorite secondo i pronostici dei bookmakers e per il Regno Unito, che porta sul palco una star di TikTok famosa in tutto il mondo.

Non sappiamo l'orario preciso per ogni esibizione, ma calcolando che l'Eurovision partirà alle 21.00 e che per ogni canzone si impiegano circa tre minuti, il nostro duo italiano potrebbe salire sul palco attorno alle 21.30/22.00.

Gli ospiti della finalissima

Ospiti molto attesi della finalissima sono i Måneskin e Gigliola Cinquetti. I primi hanno vinto l'Eurovision 2021 permettendo all'Italia di ospitare il contest per la terza volta dopo quasi 30 anni dall'ultima, la seconda è invece la prima vincitrice italiana della storia del contest musicale.

I Måneskin inoltre, presenteranno per la prima volta in live il loro nuovo singolo dal titolo Supermodel. Ad esibirsi ancora una volta saranno poi anche Mika e Laura Pausini per questa edizione presentatori della kermesse insieme ad Alessandro Cattelan.