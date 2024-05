L’Isola dei Famosi 2024 non ha registrato lo share voluto da Mediaset. Nonostante il cambio di conduzione, il numero dei telespettatori in collegamento durante le dirette non ha soddisfatto le aspettative, senza dimenticare i continui ritiri improvvisi dei naufraghi. In molti, infatti, hanno deciso di abbandonare con anticipo il programma. La decisione della produzione è stata quindi quella di dimezzare gli appuntamenti settimanali, con un solo collegamento in diretta ogni lunedì, anziché ogni lunedì e giovedì. Ecco quindi quando c’è la finale dell’Isola dei Famosi 2024: la data è stata annunciata.

La finale dell’Isola dei Famosi: la decisione della produzione

L’Isola dei Famosi 2024 ha avuto molte difficoltà, con diversi concorrenti ritirati o esclusi dalla gara, come Francesco Benigno, Peppe di Napoli o Daniele Radini Tedeschi. Altri, invece, hanno rifiutato di entrare nel cast all’ultimo minuto, per non parlare delle situazioni tese e complicate tra i naufraghi. Certe dinamiche che non hanno aiutato il programma e, al contrario, hanno portato la produzione a confermare la chiusura del reality il 4 giugno.

La decisione della produzione è stata quella di non inserire dei nuovi concorrenti all’interno del programma, dimezzando gli appuntamenti in diretta. Vladimir Luxuria e i suoi compagni di avventura sono in scena solo il lunedì: l’appuntamento di giovedì non è andato in onda il 2 maggio e così sarà per gli appuntamenti futuri.

La decisione di mantenere la finale del programma per il 4 giugno deriverebbe anche dal fatto che in questa data si concludono gli spazi pubblicitari venduti e gli impegni presi con gli sponsor.

Sarebbe la prima volta in cui l’Isola dei Famosi termina nella data stabilita, senza proroghe o new entry come era successo nelle scorse edizioni.

Nonostante l’iniziale share del 20%, gli ascolti si sono abbassati fino al 16%: un flop per Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese.