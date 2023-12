Tra i Big di Sanremo c'è Fiorella Mannoia: carriera e vita privata dell'artista romana

Moltissimi conoscono il nome di Fiorella Mannoia, la cantante romana che vanta una lunghissima carriera costellata da successi.

Tuttavia, forse c'è chi non sa che la carriera dell'artista romana non ha avuto inizio con lo spettacolo e il canto, ma piuttosto con il cinema. Ecco tutte le curiosità che devi sapere sulla cantante scelta da Amadeus tra i Big di Sanremo 2024.

Chi è Fiorella Mannoia? Carriera e vita privata dell'artista romana

Nata a Roma nel 1954, Fiorella Mannoia ha da sempre avuto una grande passione per la musica, iniziando a cantare molto presto con i suoi fratelli.

All'inizio della sua carriera lavorativa, però, non c'erano le canzoni, ma il cinema: seguendo le orme del padre, ha cominciato a lavorare come controfigura di Monica Vitti e Candice Bergen. Debutta nel mondo della musica nel 1968, quando partecipa al Festival di Castrocaro, in seguito al quale pubblica il suo primo 45 giri.

Da decenni è una delle più grandi interpreti della musica italiana: tra i suoi brani più famosi ci sono Caffè nero bollente e Quello che le donne non dicono.

Anche nella vita privata Fiorella Mannoia ha ottenuto grandi traguardi. Si è sposata il 21 febbraio 2021 con il compagno di lunga data Carlo di Francesco. I due hanno ben 26 anni di differenza, si sono conosciuti negli studi di Amici di Maria de Filippi, il talent dove lui era insegnante di canto.

Tutte le partecipazioni a Sanremo

Amadeus, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024, ha annunciato i nomi dei Big che parteciperanno alla settantaquattresima edizione del Festival della Canzone italiana, dal 6 al 10 febbraio.

Tra i nomi dei partecipanti c'è anche quello di Fiorella Mannoia, ma non è la prima volta che la cantante gareggia al Festival di Sanremo: questa sarebbe infatti la sua sesta partecipazione alla kermesse canora.

La prima volta della Mannoia sul palco dell'Ariston è stata nel 1981, gareggiando con la famosa Caffè nero bollente. In occasione della seconda partecipazione, quella del 1984, ha presentato la canzone Come si cambia, ma la più famosa è stata sicuramente la sua terza presenza sanremese, nel 1987. Quell'anno Fiorella ha portato in gara il suo grandissimo successo, Quello che le donne non dicono, che gli valse il Premio della Critica.

Le ultime due partecipazioni sono state nel 1988, con la canzone di Ivano Fossati Le notti di Maggio, e, quasi trent'anni dopo, nell'edizione diretta da Carlo Conti del 2017 con Che sia benedetta. Il brano ha sfiorato la vittoria, posizionandosi dietro il vincitore Francesco Gabbani.

I fan sono già in trepidante attesa di vederla sul palco dell'Ariston, ma non è necessario aspettare febbraio. È ancora possibile, infatti, partecipare a una delle ultime sette tappe nei teatri del suo tour Luce 2023, in cui la cantante viene accompagnata dal pianista Danilo Rea.

L'impegno dell'artista romana contro la violenza di genere

Fiorella Mannoia è anche nota per aver partecipato al megaconcerto Una. Nessuna. Centomila., con altre sei grandi artiste italiane: Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini. Il concerto è stato realizzato con l'obiettivo di contrastare la violenza di genere.

Non è l'unica volta che attraverso la sua musica Fiorella Mannoia si è scagliata contro la violenza sulle donne. Recentemente, infatti, ha cambiato il testo della canzone Quello che le donne non dicono. Il finale non piaceva più alla cantante, che l'ha sostituito con "Ti diremo ancora un altro no", perché, ha affermato:

Quando una donna dice "no", con qualsiasi vestito e in qualsiasi circostanza, è "no".