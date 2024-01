Tutto sul marito di Fiorella Mannoia, ecco chi è Carlo Di Francesco

Carlo di Franceso è un musicista, arrangiatore e produttore musicale. Inoltre, è il marito di Fiorella Mannoia. Ecco chi è e come si sono conosciuti.

Carlo di Francesco è un musicista e produttore musicale, noto al pubblico per la sua partecipazione come professore alla tredicesima edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”.

Inoltre, da anni ha un’importante relazione con Fiorella Mannoia. Infatti, dopo 15 anni di fidanzamento al di fuori dei riflettori, hanno deciso di sposarsi il 22 febbraio 2021. Vediamo chi è Carlo di Francesco e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Carlo di Francesco: biografia del marito di Fiorella Mannoia

Classe 1980, Carlo Di Francesco è nato il 7 ottobre ad Avezzano, in provincia de L'Aquila, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Di professione musicista, arrangiatore e produttore musicale, ha suonato con alcuni degli artisti più importanti dell'intero panorama italiano: da Ornella Vanoni a Edoardo Bennato, passando per Loredana Bertè e l'indimenticabile Alex Baroni.

Appassionato di musica fin da giovanissimo, ha fondato con il fratello gemello Matteo un gruppo di bata – rumba, musica tradizionale cubana. Successivamente, nel 1998, hanno deciso di trasferirsi a Cuba per studiare le percussioni afrocubane all’Istituto Superiore d’Arte. Carlo di Francesco è rimasto all’estero fino al 2010. Solo una volta terminati gli studi, ha deciso di fare ritorno in Italia.

Quanti anni ha Carlo di Francesco?

Oggi, Carlo di Francesco ha 42 anni, ma continua a fare musica anche e soprattutto per sua moglie, Fiorella Mannoia, di cui produce tutti i lavori musicali facendo parte anche della sua band.

Inoltre, Carlo di Francesco ha avuto una grande popolarità data dal ruolo di professore di canto ad Amici di Maria De Filippi. Oltre alla musica, Di Francesco è un fan sfegatato del rugby, sport che ha anche praticato a livello agonistico vestendo la maglia della Nazionale.

Insomma, se non avesse intrapreso la via della musica, avrebbe comunque avuto una valida alternativa.

Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco: una storia d'amore riservatissima

Fiorella Mannoia e il marito Carlo Di Francesco si sono conosciuti nel 2007 proprio nello studio di Amici di Maria De Filippi. Nonostante i 26 anni di differenza, si sono follemente innamorati. Tuttavia, hanno scelto di mantenere la loro relazione al riparo da occhi indiscreti per tanti anni.

Spesso, infatti, Fiorella Mannoia ha dovuto difendere la sua presunta storia dagli attacchi social. La relazione, in particolare, è stata da lei stessa ufficializzata solo nel 2017, ringraziando la vita per avergli fatto incontrare una persona, cioè Carlo di Francesco, che ogni giorno gli ricorda della sua bellezza.

Inoltre, ha parlato della differenza d’età come una questione di muscoli e di fisico, affermando che la vecchiaia non esiste. Di conseguenza, dopo 15 anni d’amore segreto tra i due, il 22 febbraio 2021 Carlo di Francesco e Fiorella hanno deciso di sposarsi. Le loro nozze sono state celebrate a Roma in forma privata.

Recentemente, inoltre, Carlo di Francesco si è congratulato con la stessa Fiorella Mannoia per la sua partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con un post sul suo account Instagram che avvisa “Sanremo 2024, arriviamo!”.