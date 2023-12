Chi è Flaminia Appolloni: vita privata e curiosità sulla fidanzata di Gianluca Scamacca

Negli ultimi giorni, il nome di Flaminia Appolloni ha attirato la curiosità del grande pubblico a causa di un presunto tradimento del fidanzato Gianluca Scamacca. Vediamo chi è la ragazza e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Flaminia Appolloni: tutto sulla fidanzata di Gianluca Scamacca

Flaminia Apolloni è nata a Roma. Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso Link Campus University, ha un master in criminologia presso l'Università Telematica Pegaso. Dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile operativo presso Archè Srl, è diventata responsabile commerciale di Eden Experience/Giardini dell’Eden Roma, una struttura che fornisce hostess per eventi, serate, convegni e congressi.

La Appolloni è molto attiva sui social. Su Instagram, dove ha collezionato oltre 10 mila follower, condivide tutta la sua vita quotidiana: dai viaggi alle serate con le amiche, passando per la sua amata Roma.

Molto gelosa della sua vita privata, Flaminia è stata recentemente coinvolta in uno spiacevole fatto di cronaca rosa. Stando a quanto sostiene il sito Dillinger News, portale che fa riferimento a Fabrizio Corona, il fidanzato Gianluca Scamacca l'ha tradita.

Flaminia Appolloni: la reazione al tradimento di Gianluca Scamacca

Il sito Dillinger News ha lanciato la notizia del tradimento di Gianluca Scamacca proponendo una specie di baratto in perfetto stile Fabrizio Corona. In sostanza, il portale ha offerto il video del calciatore sorpreso in flagrante dietro pagamento di 1,99 euro. Quanti hanno accettato di sganciare la somma hanno potuto verificare la scappatella. Tra questi c'è stata anche Flaminia Appolloni.

La fidanzata di Scamacca, stando a quanto documentato da Dillinger News con screenshot che non lasciano spazio a dubbi, ha acquistato il filmato. Non solo, poco dopo ha cancellato dai social tutte le foto con Gianluca, gli ha tolto il follow su Instagram e l'ha anche bloccato. Infine, per completare l'operazione, ha reso il suo account privato.

Molto probabilmente, la Appolloni ha messo fine alla sua storia d'amore con Scamacca. I due erano una coppia da 2020, quando il 12 aprile hanno ufficializzato la relazione.