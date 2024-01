Da tempo, Flavia Borzone sostiene di essere figlia di Tonino Lamborghini, quindi sorella di Elettra, Ginevra, Lucrezia, Ferruccio e Flaminia. Vediamo chi è la donna, cosa fa nella vita e come ha fatto ad ottenere il test del Dna che proverebbe la paternità dell'imprenditore.

Flavia Borzone: chi è la presunta sorella di Elettra Lamborghini

Classe 1987, Flavia Borzone è nata a Napoli da mamma Flavia Colosimo, di professione cantante lirica. Il padre, stando a quanto starebbe emergendo da una causa che si sta svolgendo presso il Tribunale di Bologna, dovrebbe essere Tonino Lamborghini.

Flavia vive nella città ai piedi del Vesuvio, dove svolge la professione di estetista. In merito alla sua biografia non abbiamo altre informazioni. Non appartiene al mondo dello spettacolo e il suo nome è saltato fuori qualche anno fa, quando è stata ospite con la madre nel programma Live-Non è la D'Urso per parlare della presunta paternità di Lamborghini. In questa occasione, la signora Colosimo ha raccontato:

Quando ho conosciuto Tonino avevo 17 anni, è stata una lunga storia e lui non era sposato. Il nostro è stato un incontro fortuito alla fermata dell’autobus. Ma non mi sentivo alla sua altezza. Finisce la storia e io mi sposo. Lui mi ricontatta e gli dico che sono sposata, lui vuole rivedermi. Ci vediamo a Venezia e gli dico che non volevo essere per lui un’avventura. Lui mi dice che le sue avventure duravano tre giorni, così ci cado come una pera cotta e continuo a frequentarlo. Sono rimasta incinta nel 1987.

Flavia era già sposata, svela al marito di essere incinta di un altro uomo e lui le propone di crescere la bambina insieme. Così nasce Flavia, che ha scoperto di essere figlia di Lamborghini soltanto qualche anno fa. A questo punto, la Borzone ha espresso il desiderio di conoscere Tonino.

Flavia Borzone: il primo incontro con Tonino Lamborghini

Nel 2019, dopo che Flavia ha scoperto che quello che credeva suo papà non lo era, ha deciso di incontrare Tonino. Si è recata a Funo di Argelato, fuori dalla sede del museo Ferruccio Lamborghini, e ha avuto il primo ed unico confronto con lui. L'imprenditore ha ammesso di aver avuto una relazione con Colosimo, ma ha rifiutato di sottoporsi al test del Dna. Ospite di Live-Non è la D'Urso, la signora Flavia ha così raccontato questo momento:

Lui tentennava […] poi mano mano è andato sempre in crescendo. Alla fine lei ha detto che voleva sapere la verità, lui ha detto che io sono una cretina perché non mi dovevo permettere di dire una cosa del genere e turbare certi equilibri. Mia figlia veramente con il cuore in mano gli ha fatto capire che non vuole i soldi, ma solo sapere la verità.

Tonino, a questo punto, ha denunciato madre e figlia per diffamazione. C'è da dire che Flavia, prima di questo momento, ha provato più volte a contattare Elettra e altri familiari con la speranza di ricevere un minimo di sostegno. Qualche tempo fa, intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato:

Elettra, mettiti nei miei panni e aiutami a sensibilizzare tuo padre. Vorrei parlare con lui e scoprire la verità. (...) Credo sia l’unica via possibile. Ho provato tante volte a contattare Tonino Lamborghini privatamente, senza coinvolgere né avvocati né giornali, ma da lui non ho avuto risposta. Ho pure contattato sua moglie, ma mi ha risposto che lui non voleva avere alcun colloquio con me.

Flavia Borzone: la causa con i Lamborghini e il test del Dna

Presso il Tribunale Penale di Via D'Azeglio a Bologna, Flavia Borzone e mamma Flavia Colosimo hanno presentato al giudice Anna Fiocchi un test del Dna che sembra provare la paternità di Tonino Lamborghini. Il test, effettuato da un docente dell'Università di Ferrara, è stato fatto su una cannuccia di un frappè bevuto da Elettra Lamborghini. Madre e figlia sono riuscite ad ottenerlo ingaggiando quattro investigatori privati.

Il test del Dna "prova al 100%" che Flavia ed Elettra hanno in comune un genitore, quindi sono sorelle. In attesa di scoprire come evolverà la causa in tribunale, l'avvocato di Tonino, il professor Bernardini, ha dichiarato: