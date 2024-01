Chi è Flavio Parenti: carriera, studi e moglie dell'attore del Paradiso delle Signore

Un medico in Famiglia a Raffaello sono solo alcuni dei prodotti che hanno visto protagonista Flavio Parenti: ecco chi è l'attore.

Cinema e fiction sono i campi in cui Flavio Parenti sfoggia il suo talento dimostrando le sue doti recitative.

Sono tanti i prodotti che lo hanno visto protagonista e che tutt'oggi lo sanciscono uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni: scopriamo chi è, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Flavio Parenti: dal cinema al teatro

Nato il 19 maggio 1979 a Parigi, Flavio Parenti è uno degli attori più versatili del cinema e della serialità italiana.

L'infanzia e l'adolescenza vengono vissute in Francia, dove Flavio Parenti frequenterà il Centre International de Valbonne, dando sfoggio alla sua passione per la recitazione.

Nel 1993, Flavio si trasferirà in Italia, frequentando la scuola del Teatro Stabile di Genova e, dopo i primi lavori nel campo pubblicitario, approderà nel mondo del teatro come attore e aiuto regista.

Sarà questione di tempo affinché Flavio Parenti approdi davanti la macchina da presa.

Cosa ha fatto Flavio Parenti: i film e le fiction che lo vedono protagonista

All'esperienza teatrale, Flavio Parenti alterna la sua carriera nel mondo del cinema e delle fiction.

È infatti possibile vedere l'attore nella fiction presente su Amazon Prime Un medico in Famiglia, divenendo così un volto noto in casa Rai.

Flavio Parenti arriva poi al cinema con il film di Silvio Muccino Parlami d'amore, interpretando poi il figlio di Einstein nell'omonimo film di Liliana Cavani.

Nel 2009 lavora assieme a Luca Guadagnino nel film Io sono l'amore, recitando al fianco di Tilda Swinton e Alba Rohrwacher.

L'attore prende anche parte alla fiction Mediaset di successo Distretto di Polizia, oltre che al film di Woody Allen To Rome with love.

Uno dei suoi ultimi lavori lo vede protagonista del film Supereroi con Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, confermando Flavio Parenti uno degli attori in grado di passare dalle commedie ai drammi.

Non mancano però le serie in costume e storiche, come dimostra la sua partecipazione nella serie Leonardo e quella dedicata ad Arnoldo Mondadori, a cui si aggiunge la sua ultima partecipazione nella fiction La lunga Notte.

Un ruolo per lui molto fortunato è quello ottenuto nella fiction pomeridiana Il paradiso delle signore, in cui Flavio Parenti interpreta il personaggio di Tancredi di Sant'Erasmo, nipote di Adelaide e fratello maggiore di Marco.

Tanta è ora anche la curiosità riguardo la vita sentimentale dell'attore: ecco chi è la dolce metà di Flavio Parenti.

Flavio Parenti: chi è la moglie dell'attore

L'attore è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, come dimostra l'assenza di fotografie sui suoi profili social.

Su instagram Flavio Parenti preferisce pubblicare scatti di set e in compagnia dei suoi colleghi, volendo separare la vita privata da quella lavorativa.

Si sa però qual è l'identità della donna che ha rubato il cuore dell'attore: Flavio Parenti è legato da anni alla collega Eleonora Albrecht e, nel 2017, è nata la loro bambina Elettra.

