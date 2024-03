Kate Middleton: il mistero della foto manipolata ritirata dalle agenzie

Kate Middleton negli ultimi mesi è l'argomento prediletto dai siti di gossip britannici e non solo. La moglie del Principe William ha avuto dei mesi travagliati in cui ha dato momentaneamente addio agli eventi pubblici per qualche mese.

Ma i gossip sul suo stato di salute sono diventati sempre più insistenti. Dopo avvistamenti e una recente foto in occasione della festa della mamma in UK, i giornali si sono scatenati facendo congetture sul suo stato di salute. In aggiunta, alcune agenzie fotografiche hanno deciso di rimuovere la foto perché manipolata. Ecco cosa è successo.

Kate Middleton: cosa è successo in questi mesi?

Il gossip su Kate Middleton non accenna a svanire. Ogni giorno emergono nuovi dettagli sul suo presunto stato di salute che desta molta preoccupazione tra i sudditi della Famiglia Reale inglese. L'ultima apparizione pubblica della Principessa risaliva al 25 dicembre scorso, in occasione della santa messa di Natale. Il 17 gennaio scorso arriva a ciel sereno sui canali ufficiali reali il comunicato stampa in cui si comunica che sia stata operata all'addome. Ci sono state molte congetture sul motivo dell'operazione, dall'ipotesi di cancro alla diastasi addominale, ma nessuna notizia ufficiale è trapelata dalla Corona inglese.

La convalescenza in ospedale dura tredici giorni, in seguito alla quale torna a casa, ma si comunica che Kate Middleton non prenderà parte a impegni istituzionali almeno fino a Pasqua. In questo periodo sono nate molte teorie complottiste che ipotizzano una condizione di salute molto precaria della Principessa, a discapito di ciò che sostengono i canali ufficiali che sono stati costretti a fornire un ulteriore comunicato ufficiale in cui confermano che la Principessa sta bene e che l'operazione è andata a buon fine.

Qualche giorno fa la Principessa era stata fotografata in auto, per la prima volta dopo l'operazione. Si tratta, tuttavia, di una foto di scarsa qualità, pertanto, molti utenti hanno avanzato l'ipotesi che la persona in foto non sia la Principessa. Inoltre, il Ministero della Difesa inglese ha annunciato un evento pubblico in cui era prevista la partecipazione di Kate Middleton l'8 giugno, ma il suo nome è stato rimosso dopo poche ore dall'annuncio senza dare nessuna spiegazione.

Il mistero della foto manipolata per la Festa della mamma

Il 10 marzo nel Regno Unito si è celebrata la Festa della mamma. Per l'occasione i canali ufficiali di Kensington Palace hanno pubblicato una foto che ritrae Kate Middleton in compagnia dei suoi tre figli: George, Charlotte e Louis. Si tratta del primo scatto ufficiale da quando la Principessa ha subito l'intervento chirurgico. La foto sarebbe stata scattata da William.

Ad ogni modo, la foto è stata analizzata da molte agenzie di stampa che hanno notato alcune stranezze. Attraverso un comunicato ufficiale, le agenzie di stampa, tra cui Associated Press e Reuters, hanno chiesto ai media di non utilizzare più la foto diramata da Kensington Palace perché, stando alle loro analisi, è stata manipolata all'origine. In seguito a questa notizia, su X c'è stato un comunicato ufficiale di Kate in cui ammette di aver editato la foto e si scusa per tutta la confusione che ha generato la sua foto di famiglia.