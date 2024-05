Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università LUMSA con una tesi sulla posizione della donna in politica, Francesca Barra ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2008 diventando sempre più famosa.

Negli anni ha sempre più partecipato in diversi reality e programmi televisivi diventando un volto conosciuto per un il pubblico italiano.

Ecco chi è Francesca Barra e tutto ciò che c’è da sapere sulla sua vita privata e carriera.

Chi è Francesca Barra: la sua carriera fin dagli esordi

Nata nel 1978 a Policoro, in Basilicata, Francesca Barra è figlia dell’ex-deputato Francesco Michele Barra. Frequenta il liceo classico e successivamente si trasferisce a Roma dove si laurea in Scienze della Comunicazione.

Nella sua prima apparizione televisiva, Francesca Carra conduce la rassegna stampa del talk show Omnibus nel 2008. Nell’anno successivo diventa conduttrice radiofonica per Rai Radio 1 del programma La bellezza contro le mafie.

Nel 2012 partecipa come inviata al programma Cristina Parodi Live e nello stesso periodo dà inizio alla sua carriera giornalistica scrivendo articoli di cronaca per l’Unità e per il magazine online Pubblico giornale.

Nello stesso anno pubblica il libro scritto insieme a Mario Falcone, Giovanni Falcone un eroe solo, aggiudicandosi a pari merito il premio giornalistico Siani.

Carra scrive anche per il settimanale del Corriere della Sera, Sette, in cui si occupa delle donne vittime di ‘ndrangheta e più in generale di criminalità organizzata.

Condivide insieme a Pino Strabioli la conduzione di Cominciamo bene prima e nel 2013 torna come inviata per Matrix, a cui continua a lavorare fino al 2019.

Inoltre conduce anche il Concerto del Primo Maggio del 2014. Lo stesso anno diventa ospite fissa al programma calcistico Tiki Taka.

Fa il suo ingresso nel mondo politico, annunciando la sua candidatura nel gennaio 2018 con il Partito Democratico alle elezioni politiche, ma non riesce a essere eletta. Continua la sua carriera televisiva come opinionista di CR4 – La repubblica delle Donne e successivamente partecipa come concorrente al reality show Celebrity Hunted.

Francesca Barra gestisce anche un blog di cucina, A occhio e quanto basta, collegato all’omonimo profilo Instagram.

Chi è l’ex di Francesca Barra?

Il primo marito di Francesca Barra, Marcello Molfino, è project manager per La Gazzetta dello Sport e ha una solida esperienza nel settore televisivo, avendo ricoperto il ruolo di Channel Manager per Gazzetta TV, Dove TV e il canale Caccia e pesca in passato.

Ha intrapreso la strada del giornalismo, completando i suoi studi con un master in video-giornalismo.

La loro relazione è durata dal 2005 al 2016.

Il secondo matrimonio con Claudio Santamaria

Nel 2018 si sposa con l’attore Claudio Santamaria e celebrano le nozze due volte, la prima a Las Vegas e poi a Policoro. Nonostante le spiacevoli reazioni degli haters nei confronti della loro relazione, continua il loro matrimonio.

Quante figlie ha Francesca Barra?

Dal primo matrimonio Barra ha avuto tre figli: Renato, Emma e Greta. Successivamente, dal secondo matrimonio, nel 2022 è diventata mamma per la quarta volta dando alla luce Atena.