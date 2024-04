Chi è Francesca Bergesio: età, carriera, vita privata, genitori, Miss Italia 2023

Chi è Francesca Bergesio? La giovane ragazza vincitrice della scorsa edizione di Miss Italia ha deciso di mettersi in gioco e fare la sua seconda esperienza televisiva nel reality show L'isola dei famosi 18. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Francesca Bergesio: età, studi, carriera Miss Italia 2023, vita privata

Francesca Bergesio è nata a Bra, in Piemonte, sotto il segno della Bilancia, il 26 settembre 2004. Attualmente ha 19 anni ma entro la fine dell'anno spegnerà 20 candeline. Ha studiato al Liceo Classico Europeo a Torino e dopo aver conseguito l'ambito diploma si è iscritta alla facoltà di Medicina presso l'Università Medica Internazionale di Roma-UniCamillus.

Nel 2023 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia classificandosi al primo posto. Nonostante la gioia sua e dei suoi familiari, la giovane modella è stata criticata da molti utenti sui social network ed accusata di essere raccomandata solo perché figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

Il fatto di aver vinto Miss Italia e di essere la figlia di un senatore della coalizione di maggioranza ha reso Francesca Bergesio una delle persone più chiacchierate del 2023.

La 19enne, per quest'anno, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality show L'isola dei famosi 18.

Francesca Bergesio è una ragazza molto riservata e della sua vita privata non si assolutamente nulla. Il suo profilo Instagram è: @francesca.bergesio e vanta oltre 28mila follower.

Quanto è alta Francesca Bergesio

Francesca Bergesio è una modella, per tale ragione sono note alcune delle sue misure. Oltre ad essere a conoscenza del colore dei suoi capelli (castani) e dei suoi occhi (marroni), sappiamo che è alta 1 metro ed 80 centimetri. È sconosciuto il suo peso così come sono sconosciute le sue taglie.

Dove abita Miss Italia

Come abbiamo già accennato, Francesa Bergesio ci tiene molto alla sua privacy e non sappiamo esattamente dove abiti. Probabilmente, tra lavoro ed università, si sposterà molto per i suoi impegni restando sempre in Italia. Prima di essere incoronata Miss Italia nel 2023 era residente a Cervere, in provincia di Cuneo.

Chi è la mamma di Francesca Bergesio Miss Italia

La mamma di Francesca Bergesio è Ilaria Abrate. È stata sempre presente nella vita della figlia e l'ha aiutata nei momenti difficili. Sposata con il senatore Giorgio Maria Bergesio, i due hanno anche un'altra figlia, sorella di Francesca, che si chiama Virginia Bergesio.

In passato, come aveva dichiarato durante un'intervista ad imgpress.it, anche Ilaria Abrate ha sfilato in passerella arrivando però sempre seconda. Nella stessa intervista aveva affermato di essere molto legata alle due figlie definendosi una mamma protettiva e un po’ “paranoica”, ma mai possessiva.

Chi ha vinto Miss Italia quest'anno

Francesca Bergesio resterà Miss Italia fino al mese di settembre 2024. Al momento sono ancora in corso le selezioni e dunque non è stata ancora proclamata la Miss Italia dell'anno in corso e bisognerà attendere la serata finale del concorso di bellezza programmata per l'8 settembre 2024 per scoprire il nome e il volto della prossima Miss Italia.

