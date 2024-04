Chi è Francesca De Andrè: vita privata e curiosità sulla figlia di Cristiano

Francesca De Andrè è nota al grande pubblico soprattutto per le vicende personali poco felici con il padre Cristiano e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la carriera.

Francesca De Andrè: chi è la nipote del celebre Fabrizio

Classe 1990, Francesca De Andrè è nata il 25 gennaio a Genova, da papà Cristiano e da mamma Carmen Cespedes. La relazione tra i genitori è finita quando lei aveva soltanto 3 anni. In un primo momento è stata affidata alla madre, poi a causa di problemi economici della donna è andata a vivere con il padre. Con il figlio dell'indimenticabile Fabrizio De Andrè è rimasta solo 4 mesi, poi è finita in orfanotrofio a Milano.

Francesca ha avuto un'infanzia difficile, tanto che ha provato più volte a fuggire dalla struttura che la ospitava. Dopo il diploma al liceo linguistico, si è iscritta all'Accademia di ballo milanese e ha studiato danza. I rapporti con i genitori sono sempre stati turbolenti, tanto che la De Andrè ha più volte attaccato suo padre pubblicamente,

Per quanto riguarda la carriera, Francesca ha un passato come vocalist e dj in diverse discoteche d'Italia e nel 2014 ha pubblicato il singolo Yes Sir, I can boogie con il nome d'arte D.E.A. Nel 2011 ha debuttato in televisione come concorrente dell'Isola dei Famosi, poi nel 2019 ha replicato al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso e in seguito è stata sua opinionista. Da tempo, ormai, la De Andrè è assente dai salotti televisivi.

La vita privata di Francesca De Andrè: chi è il fidanzato?

Francesca De Andrè ha avuto diversi fidanzati popolari. Dal 2012 al 2016 è stata insieme a Daniele Interrante, mentre dopo la sua avventura al Grande Fratello ha avuto un breve flirt con il coinquilino Gennaro Lilio. La storia d'amore che l'ha fatta finire al centro della cronaca, però, è quella con Giorgio Tambellini.

Tra alti e bassi, i due sono stati fidanzati dal 2018 al 2022. All'epoca della sua partecipazione al GF, Francesca aveva ricevuto più visite da parte di Giorgio e fin da subito la loro relazione è apparsa tossica. Nonostante tutto, la De Andrè ha voluto portare avanti la love story fino al 2022, quando Tambellini l'ha picchiata talmente forte da mandarla in ospedale. Intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato:

Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. […] Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo.

A questo punto, Francesca l'ha denunciato per maltrattamenti e lesioni e ha messo fine alla loro relazione. Ad aprile 2024, Tambellini è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di carcere per le violenze all'ex fidanzata. Si vocifera che la De Andrè abbia avuto flirt con Marco Ligabue, fratello di Luciano, e con Federico Rubini, ma non si hanno conferme. Attualmente, dovrebbe essere single.