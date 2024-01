Francesca, la sorella di Chiara Ferragni: "Licenziata per il Pandoro Gate? Ecco la verità"

Francesca Ferragni è stata licenziata dopo lo scandalo Pandoro Gate che ha coinvolto la sorella Chiara: nelle ultime ore sul web si è parlato di un possibile licenziamento per la sorella dell'influencer, che avrebbe dunque raccolto conseguenze negative dalla vicenda. All'indomani della notizia, Francesca ha prontamente smentito il licenziamento.

Ecco qual è la verità: Francesca Ferragni è stata licenziata oppure no? Facciamo chiarezza.

Francesca Ferragni è la seconda sorella di Chiara Ferragni e lavora come dentista in uno studio da diverso tempo, seguendo le orme del padre.

In seguito allo scandalo Pandoro Gate che ha coinvolto Chiara Ferragni (facendole perdere numerosi followers e mettendo a rischio molte collaborazioni), si è parlato delle possibili conseguenze per la famiglia Ferragni. Il danno potrebbe portare conseguenze anche ad altri membri.

Nelle ultime ore, ad esempio, si è diffusa la notizia secondo cui Francesca Ferragni sarebbe stata licenziata. Ma è davvero così?

Ai microfoni di RTL 102.5, Gabriele Parpiglia avrebbe lanciato il gossip:

Lavorava in uno studio e succede che il titolare, c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al Pandoro Gate si riverbera inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via un mese . È stata sospesa un mese . Credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro.

A qualche ora di distanza dalla diffusione del gossip, Francesca ha risposto a tutti con un messaggio su Instagram, mettendo in chiaro la situazione.

Nonostante sia una persona molto riservata sulla sua vita privata - a differenza della sorella Chiara - Francesca ha voluto intervenire sui social per rispondere a una notizia che si stava diffondendo molto velocemente.

Francesca è stata davvero licenziata a causa del pandoro Gate? Le sue parole sono chiarissime:

A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente .

E non è solo Francesca ad aver smentito la notizia. Direttamente sotto al post Instagram dell'emittente radiofonica, sarebbe apparso il commento del Dottor Luca Macaluso (dentista) in difesa di Francesca:

Ragazzi, ma cosa state dicendo, Francesca Ferragni è una delle dottoresse più brave e professionali che io abbia nel mio staff. E non la manderei via nemmeno sotto tortura. (...) Aggiungo e sottolineo che non ho mai avuto nessun problema con la Dottoressa Ferragni, anzi, ho un rapporto di lavoro e di amicizia molto bello.