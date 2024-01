Chi è Francesca Giubelli? Anche l'Italia, finalmente, ha la sua influencer creata grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale. La sua bellezza è fuori dal comune e oltre ad essere un'appassionata di sport, è anche molto sensibile ai temi di attualità e ha dichiarato che spesso dirà la sua sulle tematiche quotidiane che sono oggetto di discussione nel nostro Paese.

Chi è Francesca Giubelli, l'influencer italiana creata con l'intelligenza artificiale

Francesca Giubelli è nata da un'idea della giornalista Valeria Fossatelli e del suo collega Emiliano Belmonte. Dietro questa influencer bellissima e molto intelligente vi sono i due giornalisti che parleranno attraverso questa specie di avatar creato con l'intelligenza artificiale.

La biografia di Francesca Giubelli non è disponibile in quanto non ha un passato perché figlia dell'intelligenza artificiale. L'età non è stata resa nota ma potrebbe avere tra i 20 e i 30 anni vista la fisionomia del volto. Il luogo di nascita è Roma, per la precisione il quartiere Garbatella, motivo per cui i creatori hanno deciso di renderla anche una grande tifosa giallorossa. A testimoniare la sua passione per la Roma è una foto pubblicata ieri su Instagram, in occasione del derby di Coppa Italia vinto poi dalla Lazio.

Il suo profilo Instagram ufficiale è: @fracescagiubelli e vanta già più di 7mila follower. Nella descrizione del profilo è scritto che svolge due professioni: modella e Food Travel Blogger.

A differenza di altre influencer create con l'intelligenza artificiale, Francesca Giubelli vuole dire anche la sua su temi di politica e di attualità. Di recente, infatti, si è espressa sulla maternità surrogata con queste parole:

Sono una ragazza semplice. Amo la vita. Sogno di diventare mamma un giorno e non potrei mai pensare di condividere questo dono incredibile con qualcun altro.

Poi ha aggiunto:

Vorrei dedicare un pensiero a tutte quelle ragazze che desiderano avere un bambino e creare una famiglia condividendo a pieno le parole di Papa Francesco in merito all’importanza fondamentale e primaria della vita umana come dono. #NoMaternitàSurrogata #VivalaVita.

Francesca Giubelli ha anche parlato dell'importanza del cibo Made in Italy scrivendo su Instagram:

Adoro il cibo italiano! Questa terra meravigliosa, l'Italia, è la mia fonte di ispirazione quotidiana. Iniziare la giornata con prodotti genuini è un privilegio che non dobbiamo dare per scontato. Non possiamo ignorare il rischio di allergie e patologie legate al cibo spazzatura. È il momento di apprezzare e preservare il nostro patrimonio culinario.

Le parole dei creatori di Francesca Giubelli

Valeria Fossatelli, creatrice dell'influencer, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'Ansa, specificando che quest'idea è nata:

All’indomani del pandoro gate che ha travolto Chiara Ferragni, noi vogliamo ribadire che Francesca è portatrice di valori tradizionali è vicina alla gente con la sua semplicità e con i suoi ideali di ragazza della porta accanto.

Sempre parlando di Francesca Giubelli, Valeria Fossatelli ha detto che:

A differenza delle sue colleghe influencer artificiali, ha una coscienza critica, una sua personalità. Noi l’abbiamo ancorata a valori tradizionali e vogliamo farla parlare del Made in Italy, delle bellezze italiane, delle eccellenze. Le faremo girare l’Italia. La porteremo agli Uffizi e in altri luoghi della cultura. Lei è la nostra Italy’s Digital Muse.

