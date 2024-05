Francesca Manzini da qualche anno è sbarcata dietro al bancone di Striscia la Notizia come co-conduttrice di Gerry Scotti. Vediamo chi è e come è riuscita a costruire la sua carriera da autodidatta.

Chi è Francesca Manzini di Striscia la Notizia

Francesca Manzini è nata il 10 agosto 1990 a Roma e fin da ragazzina si è avvicinata al mondo delle imitazioni. Passo dopo passo, da autodidatta, è riuscita a costruirsi una carriera di tutto rispetto.

Francesca ha mosso i primi passi nei villaggi turistici, come animatrice e intrattenitrice. Nel 2016 è arrivata nel mondo radiofonico, partecipando al format Tutti pazzi per RDS in onda su Radio Dimensione Suono. Nello stesso anno viene ingaggiata da Piero Chiambretti, prima nella trasmissione Grand Hotel Chiambretti e poi ospite fissa a Matrix Chiambretti. A questo punto, il nome della Manzini ha iniziato a circolare nell’ambiente dello showbiz, tanto che nel 2018 viene chiamata da Carlo Verdone per il film Benedetta Follia.

La carriera di Francesca ha così spiccato il volo. L’abbiamo vista dietro al bancone di Striscia la Notizia come co-conduttrice di Gerry Scotti, a Enjoy – Ridere fa bene, ad Amici Celebrities e Tale e Quale Show come concorrente.

Tra le sue imitazioni più famose abbiamo quelle di Mara Venier, Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli.

La vita privata di Francesca Manzini: contro l’anoressia

Durante gli anni dell’adolescenza, l’imitatrice ha avuto a che fare con i disturbi alimentari. In diverse interviste ha raccontato che ad un certo punto è arrivata a pesare solo 47 chili. Ha alternato periodi di anoressia ad altri di bulimia, combattendo una terribile battaglia per sei lunghi anni. Oggi Francesca è completamente padrona del suo corpo, tanto che il suo motto è: “Mordo la vita e non mi arrendo davanti alle difficoltà“.

Ad aiutarla è stata anche la sua passione per le imitazioni, che l’ha spinta a sorridere anche nei momenti più difficili della sua esistenza. È riuscita a trovare la forza per uscire dai disturbi alimentari e oggi non si abbatte davanti a nulla.

Chi è il padre di Francesca Manzini

Francesca è figlia di un dirigente della Società Sportiva Lazio ed è proprio da lui che ha ereditato la passione per la squadra biancoceleste

Chi è il fidanzato di Francesca Manzini

Dopo alcune relazioni finite male, Francesca Manzini ha ritrovato l’amore con Marco Scimia. Lavora come barbiere, ma è anche conosciuto soprattutto come il sosia italiano di Johnny Depp. Grazie alla somiglianza incredibile con il divo di Hollywood, viene spesso chiamato per eventi privati.

Il primo bacio? È arrivato sotto casa il 9 aprile.

Manzini e Scimia sono in una relazione da diverso tempo e durante un’intervista di Oggi è un giorno come un altro, la conduttrice racconta che è iniziato tutto quando lui le ha mandato delle reazioni sui social.