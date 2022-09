È tornato su Sky il celebre talent X Factor, quest’anno condotto da Francesca Michielin, e avendo per giudici Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’amico. Durante la prima puntata di casting, si presenta una giovane punkstar piuttosto coinvolgente e sfrontata. Si tratta di Francesco Guarnera, che con la sua Martina si garantisce il suo posto tra i giovani talenti dello show.

Cosa sappiamo su Francesco Guernera e sul brano "Martina"

Il sedicenne Francesco Guarnera, in arte Holy Francisco, è uno degli artisti arrivati alle audizioni di X Factor 2022. È siciliano, di Gela, e da qualche tempo ha iniziato a pubblicare i suoi singoli sulle piattaforme streaming, ricevendo non poco consenso con i suoi inediti, ottenendo in questi giorni i primi 500 follower su Spotify.

Holy Fransisco, si definisce giovane punkstar, come scrive su Instagram dove conta ben 5000 follower, una cifra non indifferente per un ragazzino. Il ragazzo si presenta sul palco del talent con un inedito che suscita il coinvolgimento del pubblico e dei giudici, che in pochi secondi canticchiano Martina, brano pop punk dedicato probabilmente all’ex fidanzata.

Il brano rispecchia la freschezza di un adolescente, che canta delle sue prime crush: testo scorrevole, melodia orecchiabile, il ritornello diventa hit! Con la sua sfacciataggine, Francesco si conquista 4 sì!

Tuttavia, a soli pochi giorni dall’inizio del talent, c’è già di che parlare, perché il pezzo Martina, l’inedito, va sotto gli occhi di critici e riflettori, essendo stato accusato di plagio. Andiamo a vedere le cause.

Holy Francesco accusato di plagio

In seguito al primo episodio di audizioni, la hit del giovane, viene subito accusata di plagio da un altro cantautore: Digame, scrittore del brano Margherita. La canzone era stata pubblicata nel marzo 2020, e Digame non è l’unico a notare la somiglianza.

Il rapper Shade infatti, conferma l’ipotesi, commentando il sospetto di Digame dicendo “sentendola ci avevo pensato anch’io, non sono X Factor, ma il tuo pezzo è fisso in testa.” Inoltre, secondo alcune ipotesi, Francesco avrebbe eliminato un messaggio nel quale venivano chieste spiegazioni, ma non vogliamo tirare conclusioni affrettate, che potrebbero mettere a rischio la carriera dell’artista nascente.

Il maestro Luca Valsecchi, ha analizzato in un’intervista il brano, smentendo l’ipotesi di plagio. Egli si occupa di verificare eventuali casi di plagio, i quali si scoprono essere piuttosto difficili da vincere in Italia, a causa di vari retroscena e criteri.

Valsecchi afferma, che nonostante la presenza di tre note uguali, non è possibile definire il brano un plagio, in quanto la successione delle tre note appartiene all’uso comune, non è definibile una struttura tale da essere considerata plagio. Oltretutto viene specificato che anche una maggior somiglianza, non può essere immediatamente attribuita ad un caso di plagio, poiché dovrebbero essere anche provati dei moventi che avrebbero spinto all’imitazione del brano di partenza, considerando che la somiglianza potrebbe essere probabilmente involontaria.

In ogni caso, al momento non le accuse non sono altro che voci, e noi speriamo che questo caos non porti alcuna conseguenza negativa né per Holyfrancisco, né soprattutto per i casting di X Factor 2022! Per ora Holy Fransisco è tra i concorrenti più apprezzati, insime agli STT e agli Omini.