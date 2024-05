Famoso dopo la sua apparizione in tv a Uomini e Donne, Francesco Monte è diventato una delle figure più conosciute nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui L’Isola dei Famosi che ha dovuto abbandonare dopo pochissimi giorni a causa del cosiddetto “canna-gate”. Ecco chi è Francesco Monte, l’ex corteggiatore che ha fatto parlare molto di sé per via delle sue numerose relazioni amorose.

Modello, attore e cantante: chi è Francesco Monte e che lavoro fa adesso?

Nato nel 1988 a Taranto, Francesco Monte entra nel mondo dello spettacolo come corteggiatore di Uomini e Donne, programma che lascia a braccetto con Teresanna Pugliese regalandogli fama, notorietà e ingaggi per serate.

Nel 2016 ricopre il ruolo di opinionista nel programma Forum, insieme a Giulia Giorgi e Camilla Ghini. Al termine, parte per l’America per studiare recitazione. Quando torna, l’anno successivo, debutta come attore nella fiction Furore 2 nei panni del segretario comunale Giuseppe Cannavale.

Nel 2018 partecipa come naufrago a L’Isola dei Famosi, ma non rimane a lungo. L’ex corteggiatore, infatti, ha dovuto lasciare il programma dopo essere stato accusato da Eva Henger di aver portato della marijuana in albergo. Insomma, quella in Honduras è stata un’esperienza finita male, ma le sue apparizioni non sono destiniate a terminare. Solo qualche mese dopo, infatti, compare nel cast del Grande Fratello Vip.

Francesco Monte intraprende anche una carriera musicale nel 2019, partecipando a Tale e Quale Show di Carlo Conti, in cui interpreta brani di diversi cantanti, tra cui Tiziano Ferro e Harry Styles, e si classifica al secondo posto. Il successo ottenuto gli permette persino di rientrare nei 60 semifinalisti di Sanremo Giovani, ma non arriva tra i venti cantanti scelti per la finale.

Nel 2022 rilascia il brano Complice, che ottiene 5 milioni di stream su Spotify, e continua la sua carriera sotto il nome di Kinari.

Relazioni amorose e cuori spezzati: chi è la ragazza di Francesco Monte?

La relazione tra Francesco Monte e Teresanna Pugliese, a seguito del dating show di Maria De Filippi, non dura molto. Lei, infatti, pare abbia scoperto diversi tradimenti da parte dell’ex corteggiatore, portando alla fine della loro love story.

Questa è solo una delle tanti relazioni che vedono coinvolto Francesco Monte. Tra il 2014 e il 2018, intraprende una storia con Cecilia Rodriguez, che lo ha lasciato per Ignazio Moser durante l’avventura nella casa del Grande Fratello.

A L’Isola dei Famosi conosce Paola di Benedetto e iniziano una relazione che dura solo qualche mese, come confermato dai social. Nel 2019, invece, il modello ed ex corteggiatore frequenta Giulia Salemi. La coppia appare molto affiatata, ma dopo qualche tempo smettono di apparire insieme. Successivamente, nell’estate dello stesso anno, Francesco comincia una relazione con la modella Isabella De Candia, ma non è destinata a durare. Infatti, nel 2021, il settimanale Chi immortala Francesco Monte ancora single.