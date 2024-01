Chi è Francesco Muglia, il manager 43enne marito della cantante Annalisa

Francesco Muglia è il marito di Annalisa: i due si sono sposati l'1 luglio a Tellaro, in Liguria. Ma chi è il manager sposato con una delle cantanti più famose d'Italia? Scopriamolo insieme.

Un matrimonio inaspettato dal grande pubblico quello di Annalisa: dopo i suoi grandi successi è trapelata la notizia del matrimonio della cantante con il manager Francesco Muglia.

I due si sono sposati in gran segreto, lontano dai riflettori, per poi festeggiare con amici e parenti nella regione della cantante, la Liguria.

La regina del pop italiano ha trovato l'amore

Il successo clamoroso di Bellissima e di Mon Amour conferiscono ad Annalisa il titolo di regina del pop italiano.

Annalisa Scarrone, arrivata seconda all'undicesima edizione di Amici, ha costruito una solida carriera, partecipando più volte al Festival di Sanremo con canzoni che l'hanno resa nota al grande pubblico.

Diversi sono i riconoscimenti ottenuti, tra cui un MTV Music Europe Awards e la vittoria dell'International Song Contest: The Global Sound 2013 e di diversi altri premi in ambito musicale.

La felicità di Annalisa non si deve esclusivamente ai successi della sua carriera: negli ultimi tempi, infatti, può contare su una persona fidata al suo fianco.

Francesco Muglia: chi è il marito di Annalisa

Annalisa è sempre stata particolarmente riservata, ma negli ultimi tempi sono state diverse le indiscrezioni sulla sua relazione con il manager 43enne.

Francesco Muglia è l'uomo che ha fatto breccia nel cuore della cantante ligure, classe 1980, è il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere.

Nato a Padova ma residente a Genova, Francesco si è laureato in lettere e si è specializzato in marketing e comunicazione Publitalia '80 nel 2008.

Il suo lavoro presso l'azienda Danone termina quando Francesco Muglia approda a Costa Crociere, dove ha ottenuto il ruolo di vice presidente nel settore marketing.

Anche lui è molto riservato sulla sua vita privata e non trapelano dei suoi scatti con la cantante: il suo profilo Instagram presenta infatti solo delle fotografie legate ai suoi viaggi.

Ma come si sono conosciuti i promessi sposi? Scopriamolo insieme.

Sboccia l'amore tra Annalisa e Francesco Muglia

Sembra che i due si siano conosciuti nel 2020, e galeotta è stata la musica: la cantante era infatti special guest a bordo di una delle navi della compagnia Costa Crociere, la Costa Smeralda.

La presenza di Annalisa fu una scelta della compagnia in occasione della firma dell'accordo per la sponsorship del Padiglione Italia all'Expo Dubai 2020.

Sarebbe stata proprio questa l'occasione che ha fatto scoccare la scintilla tra i due. Annalisa continua a mantenere la sua riservatezza sulla sua vita privata, per questo la coppia ha deciso di sposarsi ad Assisi nella Basilica di San Francesco in gran segreto, il 29 giugno 2023 .

Sembra che, per mantenere la cerimonia segreta, la coppia abbia chiesto agli invitati di non mettere foto sui social e non raccontare dell'evento: missione riuscita!

Il 1 luglio si è svolta la festa per gli amici a Tellaro, in Liguria. Qui figura anche la presenza di qualche vip: sono attesi Alessandra Amoroso, J-Ax, Fedez con la moglie Chiara Ferragni e Rudy Zerbi.