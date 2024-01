Chi è Francesco Renga: biografia, vita privata e curiosità sul noto cantautore

Indicato come uno dei migliori interpreti nel mondo del pop rock italiano e da sempre apprezzato per la sua voce, Francesco Renga ha conquistato grande notorietà e fama. La sua affermazione è avvenuta molto presto, quando suonava e cantava come frontman nei Timoria, una delle rock band italiane più apprezzate. Inoltre, ha avuto numerose esperienze in televisione, partecipando a The Voice Italy nel 2018 e come membro della giuria di Amici di Maria de Filippi. Ecco chi è Francesco Renga, una delle voci più amate del panorama musicale italiano.

Chi è Francesco Renga: biografia e vita privata del celebre cantautore

Pierfrancesco Renga è nato a Udine il 12 giugno del 1968 ed è considerato un sex symbol del mondo femminile. Fin da piccolo ha coltivato la passione per il canto, perfezionando la sua voce, nonché il suo vero tratto distintivo.

Il successo arriva già nel 1990, quando pubblica il suo primo album con i Timoria, intitolato "I colori che esplodono". L'anno successivo, invece, la band si aggiudica il Premio della critica grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani.

Renga, in particolare, viene indicato come uno dei migliori cantanti del panorama italiano in quel momento. In seguito, lascerà i Timoria e inizierà la sua carriera da solista. Nel 2000 sceglie di abbandonare la musica rock e cambiare genere, approdando al pop.

Francesco ha da sempre scelto di difendere e custodire la sua vita privata. Tuttavia, la sua storia con Ambra Angiolini ha conquistato il mondo del gossip. Dopo 11 anni di relazione, i due si sono lasciati nel 2015, probabilmente a causa di un tradimento di uno dei due.

Insieme hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo, che hanno portato Francesco e Ambra a mantenere un rapporto pacifico e collaborativo anche dopo la fine della loro storia d'amore.

Il cantante dal 2016 ha avviato una relazione con Diana Poloni, seppur i due per il momento non siano sposati.

La straordinaria carriera che lo ha reso popstar italiana

Nel 2001 Francesco Renga partecipa per la prima volta da solista a Sanremo Giovani, ottenendo il Premio della critica. L'anno successivo, invece, debutta per la prima volta tra i "Big" con la canzone "Tracce di te".

Il periodo migliore della sua carriera comincia nel 2004, quando Renga pubblica l'album "Camere con vista" e lancia singoli di grande successo come "Ci sarai". Nel 2005, invece, torna a Sanremo, dove conquista la vittoria con la ballad "Angelo", dedicata alla madre e alla figlia.

Nel 2011, invece, ottiene il disco d'oro con il singolo "Un giorno bellissimo". L'11 aprile del 2015, dopo aver duettato con Alessandra Amoroso per la pubblicazione della canzone "L'amore Altrove", viene scelto come giudice del talent show "Amici di Maria de Filippi" insieme a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli.

Dopo qualche anno di alti e bassi, nel 2017 sceglie di unire le sue doti canore con Nek e Max Pezzali, dando vita a una tournèe che li porterà a suonare in tutti i palazzetti italiani.

Renga e Sanremo: tra partecipazioni, premi e vittorie

Indiscutibilmente Francesco Renga è legato al Festival della canzone italiana. Infatti, vi ha preso parte 7 volte come concorrente in gara.

Ha ottenuto una vittoria nel 2005 con il brano "Angelo" e due premi della critica con i brani "L'uomo che ride" nel 1991 e "Raccontami" del 2001.

Inoltre, si è esibito sul palco dell'Ariston anche come ospite sia nel 2010, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni del Festival con il brano "La voce del silenzio", sia nel 2018, con gli amici Max Pezzali e Nek.

Anche quest'anno, in occasione della 74° edizione del Festival di Sanremo, Francesco Renga parteciperà come concorrente insieme a Nek, con il brano "Pazzo di te".

Leggi anche: Crociera di Sanremo 2024 con Tedua e il ritorno di Gigi Dag: quanto costa