Sanremo 2024, Pazzo di te di Francesco Renga e Nek: testo e significato

Insieme, per la prima volta, davanti al pubblico dell'Ariston, Nek e Renga si esibiscono con Pazzo di te. Quello che cantano è un amore folle e irrazionale, a tratti sciocco e a tratti profondo. Un hot che scalerà le classifiche? Lo scopriremo. Ecco testo e significato di "Pazzo di te".

"Pazzo di te", il testo della canzone di Renga e Nek

Testo di F. Renga - D. Mancino - D. Faini - Nek - F. Renga

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Edizioni Curci/Favole/ Neviani Publishing/Interno32

Milano - Brescia - Sassuolo (MO) - Milano

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

E’ irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

L’amore è un giudice

È un miserabile

Lo trovi in tasca ma

Non lo puoi spendere

L’amore è nobile

È fatto di un metallo indistruttibile

Ma è così fragile

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Sotto questo mantello di cielo

Io e te cambiamo la realtà

Perché nessuna verità

È così facile

Amarsi è semplice

Ma ingovernabile

Indispensabile

Non sai come vorrei farne a meno

Forse per questo anch’io

Sono pazzo di te

Perché è quello che conta davvero

Pazzo di te, ecco il significato della canzone

Una canzone d'amore che arriva dritta la cuore, fa commuovere, fa ridere e, soprattutto, fa cantare. Ecco l'amore descritto da Nek e Renga nella loro canzone. L'amore rende una persona "folle", una follia inevitabile e meravigliosa. Ciò che conta davvero, nella vita, sono le relazioni: e allora perché non abbandonarsi a questa bellissima follia?