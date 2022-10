Niente accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi: nonostante il tentativo pacifico da parte del calciatore nei confronti dell’ormai ex, lei non sembra cedere. Si andrà in tribunale. Ecco cosa è successo.

Niente accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi: nonostante il tentativo pacifico da parte del calciatore nei confronti dell’ormai ex, lei non sembra cedere. Si andrà in tribunale. Ecco cosa è successo.

La faida tra Totti e Ilary Blasi non sembra destinata a finire. Nelle scorse ore l’ex capitano della Roma ha compiuto un gesto volto a convincere l’ex compagna al raggiungimento di un accordo.

Ma Ilary pare intenzionata a non concedere alcuna tregua a Totti.

Francesco Totti ha restituito ad Ilary Blasi le sue borse, ma non basta

Al fine di tentare il tutto per tutto ed evitare il rischio di una separazione giudiziale, l’ex capitano Totti avrebbe infatti restituito a Ilary Blasi le sue borse firmate.

Si tratta delle borse per cui la Blasi ha trascinato Totti in tribunale: stando ai legali della showgirl, le sue borsette dal valore inestimabile erano infatti sparite dalla sua villa all’Eur.

Francesco Totti si era difeso dichiarando ai giornali che le borse erano state fatte sparire da lui, ma solo in risposta ad un torto subito dalla stessa Blasi.

Secondo Totti, l’ex compagna avrebbe sottratto dalla sua cassaforte la collezione di Rolex tanto cara all’ex capitano. Il quale, nel tentativo di raggiungere un potenziale accordo, avrebbe comunque accettato di restituire alla donna le borse nascoste.

In effetti, Ilary Blasi è apparsa in alcune storie sul proprio account Instagram con una delle sue adorate borsette. Dettaglio che non è sfuggito agli esperti di gossip e che aveva fatto supporre che la restituzione delle borse, da parte di Totti, fosse già avvenuta.

Ma alla Blasi non è bastato riavere la sua collezione di borsette firmate.

Ilary Blasi ha ancora i Rolex di Francesco Totti

La donna, infatti, non avrebbe concesso indietro a Francesco Totti i suoi Rolex. Ilary Blasi, secondo le indiscrezioni, continuerebbe a tenere nascosta la collezione di orologi di Totti che avrebbe precedentemente sottratto dalla cassetta di sicurezza.

Il tentativo di raggiungere un accordo sarebbe dunque fallito: a breve, i due ex coniugi dovrebbero incontrarsi davanti al giudice.

Caso Totti – Blasi: all’appello mancano anche le scarpe di Ilary

La collezione di Rolex di Totti non è la sola a mancare all’appello. Francesco avrebbe infatti sottratto a Ilary, oltre che le sue borse, anche una collezione composta da più di cento paia di scarpe griffate.

Finché non le avrà indietro, è improbabile che Ilary Blasi decida di restituire a Francesco Totti la sua preziosa collezione di orologi.

Lo scambio tra la ex coppia avverrà dunque probabilmente sotto gli occhi del giudice.

Crolla anche ogni speranza di una tregua: la showgirl non molla e, quasi certamente, si arriverà ad una separazione giudiziale.

La questione della villa all’Eur

Ben più complessa sarà la questione relativa alla villa all’Eur di proprietà della coppia. Al momento, sia Ilary Blasi che Francesco Totti condividono la Villa del Torrino, occupandone però delle ale separate, in modo da poter stare entrambi vicini ai propri figli.

Ma la Blasi sembra intenzionata a reclamare la villa tutta per sé, insieme ad un’automobile: la Smart intestata a Totti.

Nonostante Francesco sembri vivere ancora nella zona della villa a lui riservata, ha comunque occupato anche un appartamento, anch’esso a Roma.

Un appartamento che, sicuramente non per coincidenza, si trova vicino alla casa dell’attuale fiamma di Totti, Noemi Bocchi.

Questo dettaglio lascia supporre che il Pupone sia pronto a cedere l’abitazione che condivideva con Ilary Blasi all’ex compagna. Anche in merito alla villa, si attende comunque l’intervento del giudice per risolvere la faccenda.

