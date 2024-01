Tutto su Francisca Silva: chi è, età, lavoro, Rafael Leao

Chi è Francisca Silva? La giovane è stata paparazzata allo stadio San Siro di Milano durante il match di Coppa Italia tra Milan e Cagliari. Sembra che l'influencer e modella abbia una relazione con il calciatore portoghese del Milan Rafael Leao. Scopriamo qualcosa in più sulla vita della ragazza che avrebbe fatto battere il cuore dell'attaccante rossonero.

Tutto su Francisca Silva: chi è, età, lavoro, Instagaram, Rafael Leao

Francisca Silva è una modella e influencer molto nota sui social network, in particolare su Instagram. La giovane vanta circa 73mila follower, tra cui l'attaccante del Milan Rafael Leao. Non è nota la sua nazionalità ne la sua età, ma presumibilmente è portoghese come Leao. Il suo profilo Instagram ufficiale ma non verificato è: @franciscaaa.silva.

Su Francisca Silva sono stati puntati tutti i riflettori dello stadio San Siro durante il match valido per le qualificazioni ai quarti di finale tra Milan e Cagliari. La giovane è stata più volte inquadrata mentre guardava la partita e tutti si sono chiesti se fosse proprio la ragazza di Leao. Il sospetto è nato dopo che i due sono stati avvistati in centro a Milano mentre facevano shopping e dopo che la ragazza, nel 2022, aveva postato una foto su Instagram insieme al calciatore.

Di recente, per la precisione 2 giorni fa, Rafael Leao ha commentato con dei cuori una foto pubblicata da Francisca Silva nella quale la ragazza augurava un felice anno nuovo ai suoi follower.

Chi è Rafael Leao

Rafael Leao è un calciatore portoghese, attaccante del Milan, nato ad Almanda il 10 giugno 1999. Da piccolo ha giocato nel settore giovanile dello Sporting Lisbona e nel 2017 è passato in prima squadra. Durante la sua stagione d'esordio, ed ultima tra le fila dello Sporting, Leao ha conquistato la Coppa di Lega portoghese.

Nel 2018 Leao è passato al Lilla, squadra che milita nel massimo campionato francese, dove però è rimasto per una sola stagione. L'anno successivo, il 2019, ha segnato l'ascesa di Rafa Leao.

Passato al Milan è entrato subito nel cuore dei tifosi rossoneri e nel 2021 è stato uno dei protagonisti della vittoria dello storico scudetto rossonero che mancava da 10 anni. Rafael Leao, inoltre, ha collezionato ben 145 presenze e ha realizzato 41 goal con la maglia del Milan.

L'ultima rete di Leao risale proprio al 2 gennaio, nel match Milan-Cagliari. L'attaccante portoghese ha siglato il 4 a 1 per i rossoneri al 91esimo chiudendo definitivamente la partita e il discorso qualificazione.

