Il giornalista Franco di Mare racconta al programma Che tempo che fa di Fabio Fazio la sua malattia.

Si tratta di un tumore incurabile, avuto origine con molta probabilità a causa della respirazione di particelle di amianto durante gli anni di servizio come inviato di guerra.

Ecco cos’è successo al giornalista Franco Di Mare e che tipo di tumore è.

Cosa è successo al giornalista Franco Di Mare?

In occasione dell’intervista al programma di Fabio Fazio su Canale Nove, il giornalista Franco Di Mare ha parlato della sua malattia.

Le parole del giornalista hanno commosso in primis il presentatore di Che tempo che fa. A questo proposito, queste le parole di Franco Di Mare in merito alla sua malattia:

È legata alla presenza di amianto nell’aria e si contrae tramite la respirazione di particelle di amianto, senza rendersene conto.

Nonostante la grave malattia, il giornalista Franco Di Mare ammette di essere speranzoso, perché “la scienza va sempre avanti”.

Durante l’intervista a Che tempo che fa, lo storico conduttore di Unomattina è apparso in collegamento video con un respiratore artificiale, con un tubicino che gli permette di respirare.

Che tipo di tumore ha Franco Di Mare?

Il giornalista Franco Di Mare racconta quindi la sua malattia, spiegando che tipo di tumore si tratta.

A questo proposito, Di Mare racconta di aver preso il mesotelioma, un tumore molto aggressivo che va a coinvolgere le cellule del mesotermo, ovvero le membrane che rivestono gli organi interni.

Si tratta di un tumore non comune e che nel caso del giornalista Franco Di Mare ha avuto origine nella pleura, ossia la membrana dei polmoni.

Di Mare ha dichiarato di avere ormai poco tempo ancora da vivere e sottolinea che la malattia del mesotelioma è legata molto probabilmente ai tanti servizi svolti come giornalista inviato di guerra, in particolare nella ex Jugoslavia.

Il giornalista, infatti, racconta che questo tipo di tumore:

Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6.000 volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell’aria non si deposita più per terra, uno la respira senza rendersi conto.

Proprio per questo motivo, dopo la scoperta della malattia, il giornalista ha chiesto alla Rai di poter avere lo stato di servizio, con l’elenco di tutte le missioni da inviato estero.

Di Mare però sottolinea di non aver ricevuto alcun tipo di risposta da parte della Rai, di essere stato ignorato da parte degli stessi colleghi.

Dove lavora adesso Franco Di Mare?

Non manca durante l’intervista anche il racconto da parte di Franco Di Mare sul rapporto con la Rai.

Ricordiamo, infatti, che Franco Di Mare è stato uno dei volti più noti della Rai che dal 1991 ha lavorato per anni come inviato speciale della sezione esteri Rai, occupandosi di politica internazionale e successivamente di criminalità organizzata

Nel 2003 Di Mare è diventato poi conduttore tv per Rai 1 con Unomattina Estate, poi Week end e Uno Mattina.

Dal 14 gennaio 2020 Franco Di Mare è direttore generale dei programmi giorno della Rai. Nel 2020 arriva poi la nomina per Franco Di Mare come direttore di Rai 3, prendendo il posto di Silvia Calandrelli.

Oggi Di Mare è uno dei lavoratori vittime dell’amianto e ha colto l’occasione dell’intervista su Nove per raccontare la sua storia e per presentare il suo libro Le parole per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi.

Franco Di Mare: vita privata

Franco Di Mare è nato a Napoli, l’8 luglio 1955, ha 68 anni ed è stato uno dei volti noti della Rai, passando dal giornalismo fino alla conduzione di numerosi programmi televisivi.

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università Federico II di Napoli, Di Mare avvia fin da subito la sua carriera nel mondo del giornalismo.

Giornalista professionista dal 1983, comincia a lavorare a l’Unità come cronista di giudiziaria nel 1980. L’anno successivo comincia la sua collaborazione come corrispondente da Napoli, per l’agenzia di servizi AGA (Agenzia di Giornali Associati) e per Radiocor (Agenzia di Stampa Economica e Finanziaria).

All’età di 35 anni, quando il giornalista era inviato a Sarajevo per raccontare ai telespettatori la guerra in Bosnia, decide di avviare la richiesta di adozione di una bambina di soli dieci mesi che Di Mare aveva incontrato proprio nell’orfanotrofio della città.

Al momento dell’adozione della figlia adottiva, Stella, Franco Di Mare era impegnato sentimentalmente con Alessandra Di Mare, la quale è stata moglie del giornalista fino al 2012.

Nel 2017, il giornalista conosce Giulia Berdini, responsabile dei servizi di ristorazione in Rai, con la quale ufficializza la relazione nel 2018 e con cui è tuttora legato sentimentalmente.