Chi era Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: malattia e dramma del figlio

Franco Gatti, noto per essere una delle voci iconiche del celebre quartetto italiano dei Ricchi e Poveri, ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale internazionale.

La sua carriera, costellata di successi e tragiche vicissitudini personali, ha lasciato un segno duraturo nella storia della musica pop. Tantissimi infatti sono stati i successi, anche internazionali, mentre faceva parte del quartetto.

Chi era Franco gatti: vita privata e carriera nei Ricchi e Poveri

Franco Gatti nasce a Genova nel 1942. Sin da giovane si appassiona alla musica, suonando nei locali genovesi con il suo amico Angelo Sotgiu: il legame tra Franco Gatti e i Ricchi e Poveri è già allora presente.

Sarà proprio con l'amico Angelo Sotgiu e con altri due componenti genovesi, Angela Brambati e Marina Occhiena, che formerà nel 1968 il gruppo che avrà tanta fortuna in Italia e in altri paesi del mondo.

Il gruppo ha infatti rapidamente guadagnato popolarità grazie alla loro armoniosa fusione di pop e melodie orecchiabili, e al sapiente uso di vocalità tra i diversi membri del quartetto, che presto diventerà un trio, dopo l'abbandono di Marina Occhiena.

Gatti, con la sua voce distintiva e il suo carisma sul palco, è diventato un elemento imprescindibile del quartetto. I Ricchi e Poveri hanno conquistato il pubblico con successi come Sarà perché ti amo, Mamma Maria e Che sarà, che hanno raggiunto l'apice anche nelle classifiche internazionali.

Solo dopo il successo degli anni Ottanta il gruppo diventa un duo, per l'abbandono dello stesso Franco Gatti in seguito a dei drammi familiari.

Il gruppo ha partecipato alla reunion del 2020 sul palco dell'Ariston: al gruppo dei Ricchi e Poveri si sono uniti a cantare anche Franco Gatti e Marina Occhiena. Di fatto però non è stato possibile organizzare il tour in giro per l’Italia per via della pandemia.

Ad oggi i Ricchi e Poveri sono tra le band con più dischi venduti in Italia (22 milioni), simbolo di intere generazioni e famosi anche all’estero. Tra le canzoni più famose: Che sarà, Coriandoli su di noi, Se mi innamoro, Mamma Maria, Sarà perché ti amo, Cosa sei e Come vorrei.

Il cantante era sposato con la moglie Stefania e insieme avevano una figlia di nome Federica, laureata in Giurisprudenza.

La tragedia della perdita del figlio

Nonostante i trionfi musicali, la vita di Franco Gatti è stata segnata da una tragedia personale devastante: la morte di suo figlio, avvenuta in circostanze tragiche.

La vita di Franco e della moglie Stefania è stata colpita dalla morte del figlio Alessio, scomparso prematuramente all’età di 22 anni. Il figlio dell’artista è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Genova a causa di un cocktail fatale di alcol e droga avvenuta il 13 febbraio del 2013.

Franco Gatti, in una delle ultime interviste rilasciate sul figlio, ha raccontato la sua dipendenza da alcol, specificando come non ci sia mai stata alcuna dipendenza da droghe.

In seguito alla morte del figlio 22enne, l'artista si è ritirato dalla scena musicale italiana.

La malattia e la morte

Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia, che ha parlato di una serie di complicazioni di salute, che si sono aggravate nelle ultime settimane di vita.

Gatti ha sofferto per anni di una terribile malattia, il morbo di Crohn, che si era ripresentata per colpa del Covid e per la quale doveva curarsi con il cortisone.

Il mondo della musica ha pianto la scomparsa di Franco Gatti all'età di 80 anni, avvenuta il 18 ottobre 2022.