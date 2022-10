Muore oggi 18 ottobre 2022 a 80 anni Franco Gatti, storica voce dei Ricchi e Poveri. Ad annunciarlo è la sua famiglia con un messaggio pieno di dolore:

“È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco.”

Lo ricordano con affetto e calore gli altri membri della band, il mondo della musica intero e i fan appassionati.

Ci lascia per sempre Franco Gatti, lutto nel mondo della musica

Lo storico componente della band è venuto a mancare a Genova dopo una vita piena di successi ma anche di sofferenze. Lo ricordano i membri della band e tutti i fan che hanno ballato e sognato sulle note di Mamma Maria e Sarà perché ti amo.

Dopo aver lasciato il gruppo, nel 2020 Franco aveva deciso di tornare celebrando una attesissima reunion. Si era allontanato dal mondo della musica nel 2016, anno in cui subì un grave lutto personale, la morte del giovanissimo figlio Alessio, di 23 anni appena.

Ricchi e Poveri, storia della band e canzoni famose

“Che confusione, sarà perché ti amo” chi non ha mai cantato questa canzone, simbolo della musica italiana degli anni 70-80? Questo è soltanto uno dei brani che ha reso famosa la band dei Ricchi e Poveri, fondata nel 1968 e composta da Franco Gatti, venuto a mancare il 18 ottobre 2022, Occhiena e Angelo Sotgiu.

Il gruppo nasce come un quartetto polifonico per poi diventare un trio e successivamente un duo composto da Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Uno dei momenti più importanti della band è stata la riunion del 2020 quando Franco Gatti e Marina Occhiena hanno deciso di canatare insieme sul palco dell’Ariston.

Di fatto però non è stato possibile organizzare il tour in giro per l’Italia per via della pandemia.

Ad oggi i Ricchi e Poveri sono tra le band con più dischi venduti in Italia (22 milioni), simbolo di intere generazioni e famosi anche all’estero. Tra le canzoni più famose: Che sarà, Coriandoli su di noi, Se mi innamoro, Mamma Maria, Sarà perché ti amo, Cosa sei e Come vorrei.