Franco 126, all’anagrafe Federico Bertolini, è un cantautore romano. Ha trenta anni, ma è attivo sulla scena discografia dal 2016. Il suo genere musicale è l’indie-pop.

Inizia a farsi conoscere dapprima negli ambienti romani, poi nel 2017 intraprende una collaborazione con Carl Brave, altro cantautore romano. Insieme formano l’etichetta Carl Brave x Franco 126 dando vita all’album Polaroid che vede la partecipazione di entrambi. Successivamente, si concentrano sulle attività da solisti. Il cantautore ha rilasciato Stanza singola, omonimo del singolo in collaborazione con Tommaso Paradiso, e Multisala. Nel 2022 è uscito il brano Mare Malinconia insieme a Loredana Bertè.

Concerto di Franco 126 a Milano: come arrivare, orari e info

Stasera 22 Settembre 2022 Franco 126 si esibirà sul palco del Forum di Assago a Milano. Per gli indecisi dell’ultimo minuto, ci sono ancora biglietti disponibili acquistabili presso i rivenditori ufficiali. Il prezzo varia: 34,50 euro per il parterre in piedi, mentre la tribuna parterre A numerata costa 46 euro.

Il luogo dell’evento è facilmente raggiungibile in auto. Situato a tre km dal centro di Milano, si raggiunge imboccando l’autostrada Milano – Genova.

Inoltre, è collegato alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa grazie alle tangenziali Ovest ed Est con uscita a Milanofiori. Davanti al Forum è possibile usufruire di un ampio parcheggio che conta 2000 posti auto e altri parcheggi interni per una capienza massima di 5500 posti.

In metro si consiglia di prendere la linea verde e scendere alla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

In bus si può raggiungere grazie agli autobus diretti a Milano che arrivano al capoluogo lombardo alle fermate di Piazza Cadorna e Stazione Centrale.

Scaletta concerto Franco 126 a Milano

Il tour Franco 126 dal Vivo ha visto impegnato questa estate il rapper romano in tutte le location più belle in giro per lo Stivale. Il concerto al Forum di Assago stasera avrà inizio alle ore 21. Nella scaletta ufficiale non mancheranno i vecchi successi senza tralasciare le canzoni dell’ultimo album.

Ecco la lista completa: