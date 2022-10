Frank Gramuglia è quella voce che, tipica del lavoratore frustrato e insoddisfatto per i mancati riconoscimenti, risuona proprio come i suoi video. Nato nel 1987, il suo nome all’anagrafe è Francesco Gramuglia e vive a Garbagnate Milanese, nella provincia della culla della moda Milano. Dopo essersi diplomato come perito informatico, e aver conseguito una laurea in Scienze Politiche, intraprende la carriera alberghiera ricoprendo le posizioni di Front office, back office e quindi di direttore.

Quando ha iniziato a pubblicare video su TikTok?

La sua carriera di tiktoker ha inizio nel periodo del lockdown. Frank Gramuglia decide di pubblicare video ironici e spesso dissacranti in cui disprezza ogni tipo di attività, lavoro in primis, che, nonostante la fatica e l’impegno, non procura nessuna gratificazione. I video di Frank diventano subito virali e, in poco tempo, il suo profilo TikTok registra 1,7 milioni di follower a fronte di 1,1 milioni di Instagram e i quasi 290.000 iscritti su YouTube, canale quest’ultimo a cui Frank dedica meno attenzione: "Accontentatevi di TikTok e Instagram", dichiara, infatti, con il consueto sarcasmo a Fanpage.it.

Quale lavoro svolge attualmente Frank Gramuglia

Frank Gramuglia ha accettato di rispondere alle domande più cercate su Google sul suo conto e dopo aver chiarito di non avere progetti per il futuro, chiarisce:

Lavoro come content creator. Prima svolgevo una mansione poco gratificante. Per dieci anni mi sono occupato di front office, back office, e ho ricoperto anche l’incarico di direttore d’albergo. Ho fatto di tutto. Poi ho pensato che fosse meglio non lavorare. Ad oggi ho un unico obiettivo: non voglio tornare a lavorare in ufficio. Quando trascorrevo molte ore dietro la scrivania mi lasciavo assopire dal lavoro aspettando che scattasse l’ora x: quella dell’uscita.

Capiamo perché l’uso della parolaccia è così frequente? È proprio necessario?

«Appartengono al mio modo di comunicare i miei pensieri, diciamo pure che è il mio stile – ci ti tengo a precisare che non mi piace esagerare, però, perché non voglio essere sgradevole. Molte episodi sono veri, e credo che sia per questo che molte persone si rispecchiano nei miei pensieri.»

Scopriamo invece come mai nel mirino della sua satira finiscono spesso persone benestanti che amano viaggiare e diventano insopportabili. Gli danno così fastidio?

Sì. In albergo ho conosciuto alcune persone piuttosto pretenziose e talmente irritabili da suscitare insofferenza. Devo dire che queste vicende mi hanno fornito materiale prezioso per la creazione dei video.

Frank Gramuglia rivela, inoltre, che non gli piacerebbe estendere la sua attività di content creator, ecco i programmi per video e post, verso la politica. Lui è convinto che non tutti nutrono interesse per questo tipo di argomento.

Quanto guadagna grazie alla sua comicità

Frank Gramuglia, nell'intervista rilasciata a Fanpage, ha rivelato nuovi dettagli su come è nata questa sua seconda attività su Tik Tok, il punto su tutte le ultime 4 novità da sapere, e quanto guadagna.

Nel periodo del lockdown lavoravo in hotel però, a un certo punto, mi hanno lasciato a casa. Ciò mi ha spinto a trascorrere più tempo sui social e a girare, inizialmente per gioco, dei video. Mi sono pian piano appassionato sempre di più. Dopo sei mesi, a settembre, ho notato che i miei video stavano ottenendo molte visualizzazioni. Più di quelle che io stesso potessi immaginare. Quando ho capito che potevo guadagnare bene ho deciso di aprire la partita Iva. Solo tra TikTok, Facebook e Instagram ho superato 1 milione e mezzo di visualizzazioni. Qui ho capito che più pubblicazioni faccio e più guadagno.

Il Tiktoker però non si sbilancia sulle cifre dei suoi guadagni. Vi basti sapere che guadagna più di quando andava in ufficio. Per questo a chi gli propone di svolgere la mansione Stand up comedy lui risponde di no.

Frank Gramuglia è fidanzato

Ma passiamo alla sua situazione sentimentale, un argomento che stuzzica parecchio la curiosità dei suoi follower. Frank Gramuglia rivela, a tutte le giovani che gli propongono di uscire insieme, che lui è felicemente fidanzato con l’incantevole Elisabetta.