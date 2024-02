Chi è Frankie Hi-Nrg: curiosità sul rapper, autore e compositore

Frankie Hi-Nrg è considerato uno degli artisti che ha contribuito a scrivere la storia dell'hip hop italiano. Con una carriera ventennale alle spalle, ha firmato canzoni intramontabili. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Frankie Hi-Nrg: chi è il rapper, autore e compositore

Classe 1969, Frankie Hi-Nrg, all'anagrafe Francesco di Gesù, è nato il 18 luglio a Torino, sotto il segno zodiacale del Cancro. Con origini siciliane e liguri, ha vissuto in diverse parti d'Italia, come Caserta, Roma e Città Di Castello, in provincia di Perugia. Appassionato di musica fin da ragazzino, ha esordito nel mondo dell'hip hop nel 1992, con il singolo Fight da faida.

Il primo album è arrivato nel 1993, Verba manent, e segna un passo importante nella storia discografica italiana. E' uno dei primi dischi del genere rap ad essere distribuito da una major. La cosa, ovviamente, ha creato un po' di trambusto, specialmente tra coloro che pensavano che il genere musicale 'parlato' dovesse restare lontano dal circuito commerciale. Frankie Hi-Nrg ha ignorato le critiche ed è andato avanti per la sua strada.

Canzoni come Faccio la mia cosa, Libri di sangue e Potere alla parola, gli hanno aperto la strada verso il successo. Nel 1997, Frankie Hi-Nrg ha lanciato il secondo album, La morte dei miracoli. Il disco contiene un altro brano che ha contribuito all'elezione del rapper come re dell'hip hop: Quelli che benpensano, in collaborazione con Riccardo Senigallia.

Questa canzone gli ha consentito di ottenere diversi riconoscimenti, anche da parte di quella parte della musica italiana che fino a quel momento aveva in un certo senso ghettizzato i rapper. A questo punto, Frankie Hi-Nrg è ormai diventato un nome dell'hip hop. I suoi album successivi, come Ero un autarchico (2003) e DePrimoMaggio (2008), hanno riscosso grandi apprezzamenti.

Nel 2008, con la canzone Rivoluzione, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, tornando come autore nel 2010 con il brano Meno male di Simone Cristicchi e nel 2014 come artista in gara con Pedala. Oggi, Frankie Hi-Nrg porta avanti contemporaneamente la carriera da cantante, autore e produttore discografico.

Chi è Frank Energy: moglie e figli

Da sempre molto riservato, Frankie Hi-Nrg è sposato con Carolina Galbignani. La donna è anche la sua manager. Non sappiamo se la coppia abbia messo al mondo dei figli o meno.

Dove vive Frankie Hi-Nrg?

Frankie Hi-Nrg vive a Cremona, ma per lavoro frequenta spesso Milano.

Qual è il vero nome di Frankie Hi-Nrg?

Anche se tutti lo conoscono come Frankie Hi-Nrg o Frank Energy, all'anagrafe è registrato con il nome di Francesco di Gesù.

Chi canta Quelli che benpensano?

Quelli che benpensano è uno dei singoli più famosi di Frankie Hi_Nrg. Pubblicato nel 1997, è il terzo estratto dal secondo album in studio La morte dei miracoli. Il video, girato per le strade di Roma, vede in scena Riccardo Sinigallia (che canta il ritornello), Franco Califano e attori come Raffaele Vannoli e Marco Giallini.