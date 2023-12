Le frasi d'auguri da inviare per il Capodanno del 2024: ecco alcuni messaggi che lasceranno senza parole i vostri cari.

Alla vigilia del Capodanno 2024, molte persone sono alla ricerca di frasi per augurare il meglio ai propri amici, parenti e colleghi. Abbiamo raccolto numerose citazioni e semplici messaggi che sicuramente porteranno gioia a chi li riceverà.

Auguri di Capodanno 2024: quali sono le migliori frasi da inviare ad amici e parenti

La notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio è una notte di festa ma anche di riflessione. Si cerca sempre di guardare a ciò che è appena terminato e si fanno progetti per l'anno che sta per iniziare. Trattandosi comunque di una festa è buona norma fare gli auguri di buon anno alle persone a noi care e dei semplice: Buon Anno, Buon Capodanno, Felice anno nuovo, spesso possono risultare banali. Sono tanti coloro che si danno alla scrittura creativa per realizzare un messaggio di auguri bello ed originale, ma noi abbiamo deciso di agevolarvi raccogliendo alcune frasi che potrebbero fare al vostro caso. Iniziamo con alcuni messaggi semplici:

• Che il nuovo anno porti con sé gioia, successo e amore. Auguri di un felice Capodanno!

• Concludiamo questo anno con gratitudine per i momenti condivisi e accogliamo il 2024 con speranza e ottimismo. Buon Anno!

• Che il suono dei fuochi d'artificio porti con sé la promessa di un anno nuovo radiante. Ti auguro un 2024 indimenticabile!

• Inizia il conto alla rovescia per un capitolo nuovo, pieno di opportunità e sfide. Buon anno a te e ai tuoi cari!

• Che ogni attimo del 2024 sia colmo di sorprese felici e realizzazioni straordinarie. Buon Anno!

• Concludiamo questo anno con un sorriso e accogliamo il nuovo con speranza nel cuore. Ti auguro uno splendido Capodanno!

• Che il prossimo anno sia ricco di nuove avventure, soddisfazioni e amore. Felice Capodanno!

• A te e alla tua famiglia auguro un anno nuovo ricco di salute, felicità e successo. Buon 2024!

• Chiudiamo questo capitolo con gratitudine e apriamo il libro del 2024 con entusiasmo. Ti auguro un Capodanno pieno di realizzazioni!

• Buon anno, spero che ogni tuo desiderio diventi realtà e che tutte le tue speranze si realizzino. Tanti auguri per un buon 2024!

• Ogni fine è solo un nuovo inizio. Vedrai che il 2024 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Con coraggio, fiducia ed impegno, otterrai tutto quello che desideri. Tanti Auguri di buon anno!

Vi sono anche altre frasi simpatiche che potrebbero strappare un sorriso a coloro che riceveranno il vostro messaggio di auguri:

• Quest'anno ti ho stuzzicato, importunato, irritato, annoiato, disturbato ed esasperato, ti prometto che nel 2024...ho intenzione di continuare. Auguri!

• FlecieAnonNouov! Scusa, per colpa della crisi gli auguri li ho dovuti comprare online! Te li monti tu quando hai tempo!

• Buoni propositi per il 2024: raggiungere obbiettivi del 2023, che dovevo compiere nel 2022, che avevo promesso nel 2021 e pianificato nel 2020.

Citazioni e aforismi per augurare un buon Capodanno

Non mancano alla lista delle frasi di scrittori, poeti e personalità politiche che sono ricche di ottimismo e perfette per fare gli auguri di Capodanno ai vostri cari. Eccone alcune:

• " La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura " (Seneca).

• " L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante " (Cesare Pavese)

• " Siate sempre in guerra con i vostri vizi, in pace con i vostri vicini, e fate sì che ogni anno vi scopra persone migliori " (Benjamin Franklin).

• " Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi " (Edward Payson Powell).

• " Il successo è camminare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo " (Winston Churchill).

• "Il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo momento migliore è ora" (Proverbio cinese).

