Le 5 frasi tipiche di chi vuole colpevolizzarti: come riconoscerle e difendersi

Il senso di colpa ci aiuta a comprendere i nostri errori. Ma cosa succede quando questo cresce a dismisura a causa di un vittimista? Come difendersi?

Ognuno di noi avrà sperimentato, almeno una volta nella vita, il senso di colpa.

Sentirsi in colpa, specialmente dopo un’azione sbagliata o quando abbiamo fatto soffrire qualcuno, è necessario per la nostra crescita personale.

Purtroppo, però, alcune volte può succedere di sentirsi schiacciati da questo sentimento. Sentire eccessivamente il senso di colpa è tutt’altro che funzionale e lo è ancora meno quando ci si trova a contatto con persone che fanno di questo sentimento una vera e propria arma per ottenere ciò che vogliono.

È il caso, per esempio, di quelli che possiamo definire “vittimisti”, persone che pensano che il mondo remi sempre contro di loro. Soprattutto, però, sono persone che difficilmente riescono a prendersi le responsabilità delle loro azioni e, per questo, le scaricano sugli altri.

Il risultato può essere devastante. I soggetti empatici sono senz’altro quelli che con più probabilità possono finire nelle grinfie di chi vuole colpevolizzarli per ottenere attenzioni e cure eccessive.

Tuttavia, se si imparano a conoscere le frasi tipiche di chi vuol fare ricadere la colpa su di noi, aumentano le possibilità di liberarsi dalla manipolazione.

Chi è il vittimista e perché incolpa gli altri?

Quando parliamo di vittimisti, facciamo riferimento a quelle persone che tendono sempre a pensare che il mondo remi contro di loro, anche quando le cose non vanno poi così male.

Tendono spesso a voler attirare l’attenzione, richiedendo cure eccessive. E come possono farlo? Proprio facendo sentire in colpa l’altro.

Ma perché si comporta in questo modo? I motivi possono essere diversi:

• Per ottenere il supporto degli altri , addossando a loro la colpa per giustificare la propria situazione;

• Perché ha difficoltà ad accettare la responsabilità delle proprie azioni. Incolpare gli altri può essere un modo per evitare di affrontare la realtà delle proprie scelte o comportamenti;

• Per preservare l'autostima, poiché ammettere errori o debolezze potrebbe minare l’immagine di se stesso e spostare la colpa sull’altro può aiutare a mantenere un senso di autosufficienza.

Il vittimista non fa breccia in chiunque, ma rischia di fare enormi danni ai soggetti particolarmente empatici o a coloro che hanno già una certa tendenza a sentirsi sempre in colpa. I risultati, ovviamente, sono distruttivi.

5 frasi tipiche di chi vuole colpevolizzarti

Ma come si può riconoscere un vittimista? Un buon modo per capire se ci si trova di fronte a chi vuole colpevolizzarci di continuo, manipolandoci per soddisfare i suoi bisogni è fare caso alle parole che utilizza.

Ci sono, infatti, alcune frasi tipiche di vuole colpevolizzare l’altro che possono essere utili per identificare la situazione. Vediamone alcune:

• “Se solo tu avessi fatto…”: questa frase suggerisce che l'altro ha causato un problema e potrebbe essere utilizzata per scaricare la responsabilità personale o per cercare di cambiare la percezione della situazione;

• “Tu non mi capisci”: il vittimista si sente sempre incompreso, non importa quanto l’altro sia disponibile ad ascoltarlo e a stargli vicino. Affermazioni di questo tipo derivano da frustrazione o dal desiderio di far sentire l'altro inadeguato, ignorando la possibilità di comunicazione bidirezionale;

• “Sempre tu con i tuoi problemi”: in genere, persone che tendono a colpevolizzare gli altri mettono sempre al primo posto i propri problemi, screditando quelli degli altri. Questa frase, infatti, rappresenta un tentativo di minimizzare i problemi dell'altro, cercando di focalizzare l'attenzione sulle proprie difficoltà, sminuendo le sue preoccupazioni;

• “Lo fai apposta”: questa frase attribuisce intenzionalità negativa alle azioni dell'altro, spesso utilizzata quando si cerca di incolpare e creare tensioni;

• “Con tutto quello che faccio per te…”: pronunciando questa frase, si può cercare di creare una sorta di "debito emotivo" nell'altro, facendolo sentire obbligato a restituire in qualche modo ciò che è stato fatto per lui.

Come difendersi da chi ti vuole colpevolizzare

Vivere con un partner, amico, genitore o collega di lavoro che costantemente addossa le colpe agli altri può generare un senso di frustrazione, insicurezza e scoraggiamento.

Chi si trova in una relazione con una persona che tende a sfuggire alle responsabilità spesso si trova a sopportare il peso di accuse ingiustificate e manipolazioni emotive. Partire dal sapere riconoscere le frasi tipiche di chi cerca di incolpare gli altri può essere un ottimo passo per liberarsi da certi meccanismi, come il costante ricorso a espressioni come "sempre tu" o "mai io".

Non c’è dubbio sul fatto che il modo migliore per affrontare queste situazioni è spesso intraprendere un percorso di terapia, attraverso cui è possibile esplorare e comprendere i propri modelli di pensiero e comportamento, riconoscere le proprie emozioni e sviluppare strategie per gestire situazioni difficili.

