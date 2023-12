Quali sono le frasi tipiche di chi vuole farti impazzire? Ne sono state individuate ben 5 che possono essere considerate un campanello d'allarme in quanto la persona che le sta utilizzando, oltre a rivelarsi potenzialmente tossica, potrebbe provare anche a manipolare la vita degli altri.

Le frasi tipiche di chi vuole farti impazzire: quali sono e come riconoscerle

Ci sono modi e modi per far impazzire una persona, ma utilizzare un linguaggio tendenzialmente manipolatorio che vuole colpevolizzare l'altro è di gran lunga il metodo più diffuso. In un articolo pubblicato dalla rivista scientifica Psicoadvisor sono state individuate queste 5 frasi tipiche pronunciate da coloro che provano a far impazzire gli altri:

• " Tu analizzi qualsiasi cosa ";

• " Io odio i melodrammi ";

• " Sei troppo sensibile ";

• " Non mi hai capito ";

• "Sei pazzo/a...bipolare...fuori di testa!".

Nessuna di queste frasi può avere accezioni positive in quanto si tratta di affermazioni estremamente giudicanti che tendono a sminuire il proprio interlocutore e perché no, provare a manipolarlo facendogli credere di essere dalla parte del torto giocando sul suo modo di essere.

Qualora ci si dovesse imbattere in una persona che utilizza frasi del genere, la cosa migliore da fare è provare a fargli presente la situazione. Qualora questo atteggiamento dovesse essere persistente, l'unica cosa da fare è allontanare questa persona dalla propria vita.

Cos'è la manipolazione in amore e come riconoscerla

Abbiamo fatto più volte riferimento alla manipolazione riferendoci alle frasi elencate perché c'è una forte correlazione tra esse e gli atteggiamenti di manipolazione emotiva all'interno di una relazione.

Un manipolatore è una persona che tende a far sentire in colpa il suo interlocutore facendogli credere di essere sbagliato o cercando di portarlo dalla parte del torto attuando delle vere e proprie strategie.

La manipolazione emotiva ha gravi conseguenze psicologiche nelle persone che la subiscono a causa della forte oppressione esercitata sull'altro e nella maggior parte dei casi, le vittime, crederanno di non poter fare a meno del proprio manipolatore a meno che non si rendano conto della situazione che stanno vivendo.

Individuare un manipolatore è molto difficile, soprattutto se in gioco ci sono i sentimenti e si è emotivamente connessi ad esso. Anche solo prendere come riferimento le frasi che abbiamo precedentemente riportato, o altre espressioni simili (in cui vi faranno credere che il problema siete sempre e solo voi), però, potrebbe essere un punto di partenza per capire se si ha a che fare con un manipolatore.

Una volta individuato, come abbiamo già proposto, potrete provare a far presente il problema o allontanarlo dalla vostra vita.

