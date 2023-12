Frasi tipiche del soggetto trascurato emotivamente nell'infanzia: ecco quali sono

Ci sono alcune frasi tipiche che un soggetto trascurato emotivamente nell'infanzia pronuncia con una certa frequenza. Vediamo perché una persona manifesta questo disturbo e quali sono le espressioni che escono spesso dalla sua bocca.

Le frasi tipiche di chi è stato trascurato emotivamente nell'infanzia

L'infanzia, anche se si capisce soltanto in età adulta, è una fase estremamente delicata, da cui dipende l'intera vita. Si vivono esperienze che contribuiscono alla formazione e allo sviluppo della personalità. Per alcune persone tutto scorre nella norma, mentre per altre si tratta di un periodo ricco di sfide e difficoltà. In questi ultimi casi la situazione è delicata e il danno psicologico è dietro l'angolo.

Si rischia, infatti, di crescere in uno stato di trascuratezza emotiva di cui poi si pagheranno le conseguenze durante l'adolescenza o l'età adulta. In termini tecnici si chiama Childhood Emotional (Neglet), in italiano Negligenza emotiva infantile o trascuratezza emotiva. Questa condizione, se protratta nel tempo, si trasforma in un vero e proprio trauma psicologico.

Quando un soggetto si sente trascurato emotivamente nell'infanzia non significa che abbia vissuto eventi eclatanti. Più semplicemente, può non aver elaborato o metabolizzato le mancanze e i torti subiti e, di conseguenza, averli incamerati come 'normali'. Si cresce con la sensazione che manchi qualcosa, ma non si riesce a dire bene cosa.

Generalmente, la trascuratezza emotiva si verifica nel momento in cui un genitore non dà risposte adeguate ai bisogni emotivi del figlio. Ciò non accade perché la mamma e il papà sono cattivi, sia chiaro, ma soltanto perché non si rendono conto che hanno davanti agli occhi un bambino e sottovalutano le relative necessità interiori. Chiarito perché una persona si può definire trascurato emotivamente nell'infanzia, vediamo quali sono le frasi tipiche.

Trascuratezza emotiva nell'infanzia: poche battute per riconoscerla

Quando un soggetto è stato trascurato emotivamente nell'infanzia si riconosce subito a causa della sua bass autostima, vergogna e inadeguatezza. Andando più nel profondo, poi, si notano anche disturbi della personalità e stili di attaccamento disfunzionali. Solitamente, un adulto che ha subito mancanze di questo tipo lamenta:

• alessitimia;

• sensazione di vuoto;

• scarsa compassione per se stessi;

• tendenza al senso di colpa;

• rabbia cronica e cattiva gestione della rabbia;

• bassa conoscenza di se stesso;

• scarsa disciplina emotiva;

• difficoltà nel prendersi cura di sé;

• tendenza verso emozioni di vergogna o meta-vergogna;

• senso di inadeguatezza;

• dipendenza o contro-dipendenza affettiva;

• sfiducia nel prossimo.

Per quanto riguarda le frasi tipiche di un soggetto che è stato trascurato emotivamente, o ha avuto un'infanzia difficile, troviamo:

• Non ho bisogno di alcun tipo di aiuto.

• Non provo nulla.

• Sono perfettamente autosufficiente.

• E’ solo colpa mia.

• Non so come mi sento.

• Posso benissimo farcela da solo.

• Sono così dannatamente inadeguato.

• Non so cosa voglio.

• Mi sento come se mi mancasse qualcosa.

• Sono del tutto inutile.

Fortunatamente, la trascuratezza emotiva si può superare. Basta rivolgersi ad uno psicoterapeuta e intraprendere un percorso che non condurrà solo verso la consapevolezza di sé, ma anche verso la vera libertà, quella che consente di vivere il presente e il futuro senza catene.