Le persone che ci giudicano in maniera negativa di solito usano delle espressioni tipiche che tendono a demotivarci e sminuire le nostre azioni. Ecco come riconoscerle.

È possibile individuare le frasi tipiche utilizzate dalle persone che giudicano? Ebbene sì, esistono delle espressioni a cui bisogna fare particolarmente attenzione per capire se la persona con cui abbiamo a che fare ci sta giudicando in maniera negativa.

Come scoprire se le persone ci giudicano: ecco alcune frasi tipiche

È quasi impossibile fare una lista di tutte le frasi utilizzate per giudicare in maniera negative gli altri in quanto sono tanti i modi per screditare una persona, ma possiamo essere comunque in grado di far scattare un campanello d'allarme qualora dovessimo sentire determinate espressioni venire fuori dalla bocca dei nostri interlocutori.

Le persone che giudicano tendono a sminuire le azioni degli altri facendoli sentire sbagliati o criticando qualsiasi scelta intrapresa sia nella sfera privata che nella sfera professionale. Alcune delle frasi standard utilizzate da queste persone potenzialmente tossiche per la nostra vita sono state riportate in un articolo sul sito Psico advisor e sono:

• " Non dovresti fare in questo modo ";

• " Pensavo fossi diverso/a ";

• " Non dovresti vestirti in quel modo ";

• " La tua scelta di carriera è una follia ";

• " Non credo che dovresti frequentare quella persona ";

• " Se fossi al tuo posto, farei diversamente ";

• " Non capisco perché tu... ";

• "Dovresti essere come (nome di una persona)"

La maggior parte di queste frasi hanno una cosa in comune ed è anche palese: minimizzare le nostre scelte e cercare di sminuirci e demotivarci con termini giudicanti.

Ovviamente ci sono delle eccezioni. Frasi come "Non credo che dovresti frequentare quella persona" oppure "Se fossi al tuo posto, fare diversamente" possono essere anche un consiglio privo di malizia e giudizi negativi.

Se le due espressioni prese come esempio sono pronunciate da una persona a noi cara e di cui possiamo fidarci, potrebbero essere utili a mettere in discussione delle nostre scelte forse sbagliate o pericolose. Dipende comunque dal contesto in cui sono pronunciate, dai toni utilizzati e da chi afferma tali frasi.

Cosa fare se ci troviamo di fronte ad una persona che non fa altro che giudicare

Qualora dovessimo renderci conto di avere a che fare con una persona che usa spesso le espressioni elencate o altre affermazioni che tendono a giudicarci in maniera negativa, una delle soluzioni possibili è fare presente al nostro interlocutore la situazione e fargli capire che il suo comportamento non è per niente incoraggiante.

Nel caso in cui questa persona, che a questo punto possiamo definire tossica, dovesse far finta di niente o rispondere in maniera vaga e poi continuare ad utilizzare questo atteggiamento giudicante, l'unica soluzione possibile è quella di allontanarla dalla nostra vita.

