Alzi la mano chi non ha riso vedendo il video della ex velina e conduttrice Ilary Blasi davanti alla vetrina degli orologi Rolex. Le immagini dirette all'ex marito Francesco Totti, con il quale è in corso una causa in tribunale, sono una "frecciatina" al presunto furto della preziosa collezione custodita gelosamente in cassaforte.

In pochi però conoscono un retroscena davvero comico che ha interessato la showgirl: dopo il video Ilary Blasi ha preso una bella multa dai vigili urbani di Roma. Il motivo? Una piccola dimenticanza.

Ilary Blasi e la multa dopo il video davanti alla vetrina dei Rolex

Quanto può valere una ripicca nei confronti dell'ex marito? Ilary Blasi lo sa bene visto che dopo il video in cui riprende i famosi orologi amati da Totti si è vista recapitare una sanzione amministrativa.

Quel giorno “epico” per gli appassionati del gossip è finito con un piccolo incidente di percorso a dir poco comico. La showgirl era a passeggio con l'amica e parrucchiera di fiducia Alessia Soldani e, presa dalla voglia di escogitare una ripicca rivolta al Pupone, avrebbe dimenticato le regole del Codice della strada.

La sua smart stava per essere caricata dal carro attrezzi perché parcheggiata in divieto di sosta. La fortuna ha voluto che Ilary arrivasse sul posto prima che l’auto fosse portata via.

A quel punto è stata costretta a firmare il verbale della Polizia e a pagare la multa. Ne sarà valsa la pena? A giudicare dal successo che ha avuto il filmato, condiviso sui social network migliaia di volte, pensiamo di sì.

Totti e Ilary in tribunale, accordo lontano

Multa a parte, la via della separazione consensuale è saltata da un pezzo. Presto si andrà in tribunale dove ciascuno dei due farà valere le proprie pretese:

Francesco Totti vuole i suoi amati Rolex e non è disposto a pagare alcun mantenimento alla ex;

Ilary Blasi pretende la restituzione delle borsette firmate, oltre ad un consistente assegno mensile.

Chi la spunterà?