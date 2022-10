Non accennano a placarsi le polemiche dopo l'uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Frartello Vip.

Il web è insorto in difesa dell'ex conduttore di Bim Bum Bam e da giorni su tutti i social network è possibile leggere post che invochino pesanti provvedimenti verso tutti i concorrenti che negli scorsi giorni sono stati accusati di aver bullizzato Marco Bellavia, dopo che questo aveva ammesso il suo disagio psicologico e aveva chiesto aiuto ai suoi compagni di avventura per superare il momento difficile che stava vivendo.

Inutilmente a quanto pare, perchè anche dopo la puntata di giovedì scorso, i toni degli altri concorrenti nei confronti di Bellavia sono peggiorati (su Twitter girano moltissimi video che raccolgono tutti gli insulti rivolti al concorrente) "Sei patetico", "si merita di essere bullizzato", sono solo alcune delle frasi ingiuriose che i telespettatori si augurano che vengano punite durante la puntata di lunedì 3 ottobre.

In attesa di vedere come Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip tratteranno l'accaduto, intanto i fan della trasmissione si sono mossi in massa chiedendo agli sponsor del programma di prendere una posizione in merito a quanto successo.

Gli sponsor del GfVip prendono le distanze dal programma dopo l'uscita di Bellavia

I telespettatori dopo aver preso d'assalto i profili ufficiali del GfVip per chiedere una punizione esemplare per i vip accusati di bullismo nei confronti di Bellavia, si sono rivolti direttamente agli sponsor della trasmissione, minacciando di boicottare i loro prodotti qualora i brand non avessero preso una netta posizione in riferimento ai fatti di questi giorni.

Ed ecco che alcuni di questi brand, sono intervenuti con dei comunicati per rendere chiara la loro volontà di dissociarsi da questi avvenimenti; tra i primi a rispondere al pubblico segnaliamo Amica Chips, che ha pubblicato un post sui propri canali dove si afferma che tra i valori fondanti del marchio ci sono amicizia e inclusione e che proprio per questo è fondamentale per loro prendere le distanze da quanto è capitato nella casa più spiata d'Italia.

Anche l'azienda TooA, produttrice di gelati si dissocia completamente ritenendo il comportamento dei concorrenti "inaccettabile e lesivo".

Le reazioni dei vip e degli ex concorrenti del GfVip

Sono in tantissimi ad essersi schierati con Marco Bellavia, puntando il dito verso gli altri concorrenti e verso la produzione del programma che, a detta di molti, per ora non avrebbe fatto nulla per risolvere questa situazione.

Da Tommaso Zorzi, passando per Francesco Oppini, Alex Belli e le sorelle Selassie, sono in molti ad aver rivolto accuse dure e ben precise dai propri account social, utilizzando parole come "bullismo" e "violenza".

Ma non sono solo gli ex concorrenti ad aver preso posizione, anche altri personaggi del mondo dello spettacolo non hanno fatto mancare il loro sostegno a Marco Bellavia, tra cui la sua collega storica Cristina D'Avena, Anna Pettinelli e Francesca Barra (quest'ultima in un lungo post ha chiesto a gran voce ad Alfonso Signorini l'eliminazione di tutti i concorrenti dalla casa).