Il Fuorisalone ha preso il via e così abbiamo raccolto gli eventi e le installazioni migliori, zona per zona. Se non sapete ancora che fare e cosa vedere, ecco una lista completa.

Impossibile non trovare qualcosa da fare o da visitare durante la settimana del Fuorisalone e anche per l'edizione 2022 gli eventi non mancano. Come ogni anno, alcune delle vie più In di Milano, da mattino fino sera, ospitano le mostre e le iniziative più disparate legate al mondo del design. Ma come organizzarsi al meglio per visitarle? E dove andare? Ecco tutto quello che è necessario sapere!

Fuorisalone 2022, cosa vedere e dove andare

Come dicevamo, ogni anno nella settimana del Fuorisalone le zone più famose di Milano ospitano le esposizioni di brand di design più o meno famosi che, per intrattenere i propri ospiti oltre alle interessanti mostre che come oggetto hanno i loro prodotti ripensati sul tema dell'evento (per questa edizione la tematica è quella dello Spazio-Tempo) organizzano anche piccoli party.

Orientarsi però, soprattutto per chi Milano non la vive tutti i giorni, può essere complicato. Abbiamo quindi pensato di radunare in un piccolo elenco le zone toccate dal Fuorisalone e spiegarvi come raggiungerle. Munitevi di scarpe comode, vi serviranno!

Zona Statale: come dice il nome si tratta della zona intorno all'Università Statale di Milano che ogni anno ospita diverse istallazioni realizzate proprio per il Fuorisalone, come quelle di Interni, il magazine dedicato al mondo del design della Mondadori.

Zona Isola: anche questa zona, chiamata per l'occasione "Isola District" è ricca di mostre che aspettano solo di essere visitate! Tantissimi i brand di design che hanno scelto di portare la loro visione proprio qui, uniti sotto lo slogan "Together as one".

Zona Tortona: questa è una delle vie sicuramente più caratteristiche del Fuorisalone. Qui potete trovare le esposizioni di brand molto famosi in tutto il mondo come Timberland o IKEA, nei pressi del Mudec, per esempio.

Zona Brera: come Tortona, anche zona Brera è una delle più frequentate durante questo evento annuale. Nelle vicinanze della famosa Pinacoteca, precisamente a Palazzo Citterio, potete assistere all'esposizione di Dior, che porta un suo celebre pezzo di design, la Medallion Chair.

Un piccolo cenno su Lambrate, che a partire dal 2022 non ospiterà più il Lambrate Design District uno dei vanti del quartiere. Ad annunciarlo in una nota sono stati proprio gli organizzatori del progetto. Non è dato sapere se ci sarà in futuro.

Come raggiungere gli eventi e dove comprare i biglietti

Per raggiungere comodamente le zone principali del Fuorisalone dovete fare riferimento alle fermate della metropolitana più vicine. Quella più vicina alla Statale è Crocetta sulla M3, la Linea Gialla. Ma se vi piacciono le passeggiate potete scendere anche in Duomo sulla M1, la Linea Rossa, che vi farà arrivare direttamente davanti al Duomo di Milano.

Per recarvi all'Isola Design District invece dovrete prendere la metropolitana in direzione di Isola sulla M5, la Linea Lilla, quella più recente. Per quanto riguarda Tortona invece potete prendere la metropolitana diretta a Porta Genova sulla M2, la Linea Verde. Anche per Brera la metropolitana più comoda è la M2, ma la fermata è quella di Lanza.

Ovviamente per accedere alla metropolitana vi servirà un biglietto il cui costo varia dai 2 euro per una validità di 90 minuti se si tratta del biglietto ordinario ai 7 euro se si tratta di quello con validità di 24 ore.

Se invece non siete di Milano e avete intenzione di fermarvi in città per il weekend potreste valutare di munirvi direttamente del biglietto valido per 3 giorni consecutivi per un costo di 12 euro.

Per quanto riguarda la partecipazione ai vari eventi invece ricordiamo che non bisogna comprare alcun biglietto, per ragioni di sicurezza però, è necessario accreditarsi e quindi lasciare il proprio nominativo, alle rispettive e-mail segnate sulle pagine ufficiali dei vari brand che prendono parte al Fuorisalone e che potete trovare sul web.