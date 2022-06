Milano si appresta ad accogliere ancora una volta il Fuorisalone, l'evento che tra mercoledì 8 e domenica 12 giugno 2022 si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile. Ecco tutte le informazioni sugli eventi gratis in programma.

In contemporanea al Salone del Mobile 2022, a Milano come ogni anno nelle stesse date si svolgerà anche il Fuorisalone attesissimo dagli appassionati del settore anche per questa edizione. Ecco allora una lista di tutti gli eventi gratuiti dedicati al mondo del design a cui poter partecipare nei giorni tra l'8 e il 12 giugno 2022.

Fuorisalone 2022, gli eventi gratis a Milano

Il Fuorisalone ormai si sa, è un'ottima occasione per brand, artisti e designer emergenti e non solo di farsi conoscere. Ma diciamolo, è anche un'occasione per fare festa, andando però alla scoperta di nuove realtà! Tra musica, cibo, artigianato e arredo, ecco tutti gli eventi gratis da non perdere:

Lunedì 6 giugno - Milano Design Week Opening Party by Red Bull: il Castello Sforzesco apre le proprie porte a chiunque voglia arricchire la propria cultura personale partecipando a workshop ed esposizioni, con di sottofondo tanta, tantissima musica e ovviamente il buon cibo offerto dei food truck! L'evento che farà da apristrada a tanti altri partirà alle ore 18:00.

Martedì 7 giugno 2022 - Opening Aperidesign Brian&Barry Building: nel quartiere di San Babila si potrà prendere parte ad un aperitivo con live music e dj set e vedere l'esposizione temporanea di Gorini Divani, ovviamente accompagnando tutto con food&drink. L'ingresso è gratuito, ma solo su invito.

Giovedì 9 giugno - N(h)ow Hotel Made In Italy: nel cuore di Tortona N(h)ow Hotel ospiterà uno degli eventi più attesi del Fuorisalone, a cui si può accedere gratuitamente ma su accredito.

Da mercoledì 8 a sabato 11 giugno - Bagni Misteriosi, aperitivo a bordo piscina: ebbene sì! Si potrà fare un aperitivo a bordo piscina in pieno centro a Milano. Anche in questo caso l'entrata è gratuita, ma occorre registrarsi.

Domenica 12 giugno - Fabbrica del design, Milano Design Week Closing Party: la Fabbrica del Vapore ospiterà una festa per concludere in grande stile il Fuorisalone 2022. Entrata gratuita ma su registrazione.

Come partecipare al Fuorisalone

Partecipare al Fuorisalone, in generale, è molto semplice. Nella maggior parte dei casi infatti, nominativi da rilasciare a parte, non occorre acquistare alcun biglietto. Le zone milanesi maggiormente interessate a questo evento inoltre, sono Tortona, Brera e Porta Venezia, ma è comunque possibile trovare altre iniziative sparse per la città, soprattutto attorno ai quartieri universitari.

Tutte le mete comunque sono facilmente raggiungibili prendendo la metropolitana oppure il tram se non addirittura a piedi approfittando delle calde temperature che profumano d'estate. Munitevi quindi di scarpe comode, occhiali da sole e una borraccia piena d'acqua fresca, poi lasciatevi guidare dai volantini che, sicuramente, vi capiteranno tra le mani!

Durante questa particolare settimana, basta anche solo passeggiare per le strade di questi quartieri per respirare arte in ogni sua forma e in ogni dove! Ma non sarà solo il design il protagonista del Fuorisalone. Come si può intuire dagli eventi gratuiti in programma ci sarà anche il momento per ballare e divertirsi in compagnia.