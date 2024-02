Tutto su Gaetano Castelli: dai lavori per la televisione italiana ai lavori all'estero. Ecco chi è lo scenografo del Festival di Sanremo 2024.

Chi è Gaetano Castelli? Il suo nome è una garanzia se si fa riferimento al Festival di Sanremo. La sua attività professionale è nata quasi insieme alla Rai e durante la sua carriera ha realizzato le scenografie di moltissimi Festival della canzone italiana dagli anni '80 ad oggi. Ecco tutti i suoi lavori più importanti realizzati in Italia e all'estero.

Chi è Gaetano Castelli, scenografo del Festival di Sanremo 2024

Gaetano Castelli è nato a Roma, sotto il segno del Sagittario, il 4 dicembre 1938, attualmente ha 85 anni e svolge ancora, con enorme successo, la sua professione di sceneggiatore. Ha iniziato a lavorare in Rai nel 1964, quando la Rai esisteva da appena 10 anni. Il suo primo lavoro noto al pubblico è stata la scenografia della trasmissione Luna Park nel 1979 e durante gli anni '80 ha realizzato scenografie per alcuni dei programmi più noti della Tv di Stato.

La sua prima volta a Sanremo risale al 1987 e da quel momento è stato una presenta quasi fissa al Festival. Tra la data appena menzionata e il 2024 ha realizzato la scenografia di ben 22 Festival di Sanremo, con varie interruzioni. La scenografia del teatro Ariston è stata realizzata da Castelli nei seguenti Festival:

• Sanremo 1987-1988 (2 Festival);

• Sanremo 1992-1996 (5 Festival);

• Sanremo 2002-2005 (4 Festival);

• Sanremo 2007-2012 (6 Festival);

• Sanremo 2020-2024 (5 Festival).

Gaetano Castelli ha lavorato anche per l'emittente televisiva Mediaset nei seguenti programmi: La sai l'ultima?, Sarabanda, Music. Castelli ha anche curato la scenografia del primo telegiornale Rai a colori.

Oltre alla carriera da scenografo, Castelli vanta anche una carriera come pittore e docente. Gaetano Castelli ha insegnato Scenografia all'Accademia delle belle arti di Roma di cui è stato anche direttore.

Il successo internazionale

Gaetano castelli non è famoso solo in Italia; come si legge sul suo sito:

È uno dei più importanti scenografi del mondo ed è considerato all’unanimità il più importante scenografo televisivo.

Queste parole trovano ampio riscontro nella realtà in quanto, sbirciando sempre sul sito di Castelli, possiamo trovare un portfolio di lavori realizzati in varie parti del mondo: dall'Europa all'Asia.

Le sue scenografie hanno conquistato la Francia e l'Albania e infatti è stato proprio Castelli a realizzare la scenografia del Moulin Rouge di Parigi e del Festival musicale albanese Kenga Majike. Gaetano Castelli ha realizzato anche la scenografia del Moulin Rouge di Macao, in Cina.

Leggi anche: Chi è Rebecca Baglini, la stilista che ha vestito molte star di Sanremo 2024