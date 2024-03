Chi è Gaia de Marino, la nuova ballerina di Amici: carriera e relazioni amorose

Gaia De Martino si è appassionata alla danza da bambina. Nata a Napoli, per poi trasferirsi a Roma, è innamorata dell'arte e della danza e rispetta le differenti forme di espressione, dalla musica, alla danza, alla scultura alla pittura.

Gaia si è fatta notare per la sua versatilità ad Amici 2023. Ma scopriamo chi è realmente Gaia De Martino.

Chi è la ballerina Gaia De Maritino

Gaia è nata a Napoli nel 2001, successivamente si è trasferita a Roma per proseguire la sua passione per la danza. Questa è però molto di più di un semplice passatempo. Gaia ha raccontato che durante la sua infanzia ha subito degli episodi di bullismo e proprio nella danza ha trovato sia un rifugio che una salvezza.

Non si sa nulla sulla sua vita privata. La ballerina è una ragazza estremamente riservata e non si conoscono i dettagli sulla sua famiglia. Condivide però aggiornamenti sulla sua vita attraverso il profilo Instagram, che vanta circa 50 mila iscritti.

Nel 2020 vince la XIII edizione de il Grande Slam, un concorso organizzato per i giovani nelle arti performative.

Nel 2023 entra a far parte della scuola di Amici.

Nella casa di Amici la ragazza ha affermato di essere sempre stata single.

Il percorso di Gaia ad Amici 23

Il 24 settembre, durante la prima puntata di Amici 23, la ballerina si esibisce con la canzone Voilà, riuscendo a conquistare l'insegnante Raimondo Todaro che la accoglie nella propria squadra. Todaro ha spiegato di aver visto del potenziale nella ballerina e proprio per questo ha deciso di darle una possibilità,

Gaia De Martino ha dovuto affrontare le sfide proposte non solo da Raimondo ma anche da Alessandra Celentano, che già dai primi giorni aveva sottolineato la sua mancanza di autostima.

Nella puntata dell'11 febbraio 2024, la ballerina non presente in studio, a causa di un dolore al ginocchio, è stata chiamata dalla presentatrice Maria de Filippi dove Todaro le ha consegnato la maglia del serale.

La relazione con Mida

I telespettatori del programma, oltre al talento di Gaia, si sono appassionati e inteneriti osservando la nascita, la crescita e la rottura della sua relazione con un altro allievo e cantante: Mida.

Poco prima dell'inizio del serale di Amici, il 23 marzo 2024, Mida e Gaia hanno ufficializzato la loro rottura. I due si erano avvicinati nella casa di amici dal settembre del 2023, scambiandosi teneri abbracci e baci sotto le telecamere della casetta.

Ma con grande delusione dei fan, i due si sono lasciati. Lei voleva più attenzioni da parte di lui, e, vuoi per la pressione del serale, vuoi per i continui guanti di sfida lanciati dai professori, Mida le ha chiesto di prendersi una pausa. La riposta di Gaia è stata chiara: Mida sa già come la pensa. La ragazza non vuole prendersi nessuna pausa dalla relazione.

Un vero e proprio messaggio di addio che fa scoppiare in lacrime sia Mida che Gaia.