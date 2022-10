L’artista partenopea Gaia Eleonora Cipollaro ha letteralmente travolto il palco di XFactor 22 conquistando fin da subito i 4 giudici, i telespettatori e il pubblico. Il suo talento è palese, non c’è alcun dubbio. Dadà, il suo nome d’arte, è nata per cantare, emozionare con la sua voce ed esibirsi live.

Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e carriera.

Chi è Dadà, dagli esordi alla carriera da solista

Gaia Eleonora Cipollaro, nota come Dadà, è nata a Napoli nel 1995. Non si sa ancora molto sulla sua vita privata e nonostante la sua giovane età riesce ad emozionare chiunque la ascolti. Prima dell’esperienza di XFactor, che ha determinato in gran parte l’inizio del suo vero successo, ha avuto l’onore di potersi esibire al Jova Beach Party del 2022 proprio su invito di Jovanotti. La partecipazione al programma le ha permesso di far conoscere il suo brano inedito “Cavala” scritto in dialetto napoletano ma con diverse contaminazioni. Dadà lo descrive così:

“Cavala è il battito nativo, erotico, viscerale che anima ogni essere umano".

Un mantra percussivo che invita a “fottere e mangiare”, vivendo con trasporto ogni attimo, fiutando con passionalità il proprio flusso esistenziale e la propria diversità.” Artista nel roster di Fedez, riesce a superare i bootcamp e la Last Call accedendo così ai Live: lo stesso rapper, conquistato dalla sua bravura, già nelle fasi iniziali aveva detto “tu sei già ai Live” e così è stato. Tanto animale da palcoscenico quanto estremamente riservata sulla sua vita privata, vediamo insieme cosa abbiamo scoperto.

Dadà è fidanzata? Ecco cosa sappiamo della sulla vita privata

Talentuosa, giovane, brava e sì anche bella! Bionda con un sorriso che sprizza gioia, c’è da chiedersi se il suo cuore sia occupato da qualcuno. Purtroppo la cantante è molto riservata e fino a oggi non è stata rilasciata alcuna notizia in merito. Possiamo solo provare a immaginare che sia fidanzata e voglia custodire il suo amore per non vederlo sulle pagine dei giornali oppure pensare che sia libera come una libellula concentrata su se stessa e la sua musica.

Una cosa però l’abbiamo scoperta, ha una gemella eterozigote: ha il suo stesso talento? Questo è ancora da scoprire.

Leggi anche: Fedez, il patrimonio del cantante secondo Forbes