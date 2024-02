Chi è Gaia Gozzi: vita, carriera e fidanzato della cantante italo-brasiliana di Amici 19

Gaia Gozzi, classe 1997, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando alla diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, nella quale ha trionfato, portandosi a casa la coppa.

Prima di partecipare ad Amici, Gaia era già un volto noto: era arrivata seconda ad un altro talent show, X Factor. Gaia Gozzi, infatti, ha partecipato alla decima edizione del programma, gareggiando nella squadra di Fedez.

Tuttavia, la carriera di Gaia è decollata solo dopo Amici e, oggi, le sue canzoni in italiano e in portoghese sono ascoltate da milioni di persone.

Ecco chi è Gaia Gozzi.

Chi è Gaia Gozzi: vita e carriera della cantante che ha vinto Amici 19

Gaia Gozzi nasce a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997. Suo padre è italiano e sua madre è brasiliana e, infatti, la cantante ha anche la cittadinanza brasiliana e parla fluentemente il portoghese. La famiglia di sposta in Lombardia e, infatti, Gaia cresce a Viadana, in provincia di Mantova.

Gaia Gozzi comincia a farsi conoscere nel 2016, quando decide di partecipare alle audizioni della decima edizione di X Factor ed è notata da Fedez, che la sceglie per far parte della sua squadra. Gaia si classifica seconda e pubblica l'EP New Dawns. Tuttavia, la sua carriera non decolla.

Dopo la grande opportunità di aprire i concerti di Giorgia dell'Oronero Tour, nel 2019 Gaia tenta di svoltare iscrivendosi ai casting di Amici di Maria De Filippi. Durante il programma, Gaia pubblica alcune canzoni inedite in italiano e in portoghese che raccolgono consensi al punto che la cantante, ancora prima della fine del talent, pubblica il suo primo album, Genesi. Alla fine, Gaia vince l'edizione di Amici, aggiudicandosi sia il premio di categoria che il primo posto sul podio.

L'anno dopo, nel 2020, partecipa ad Amici Speciali, spin-off del talent di Maria De Filippi per raccogliere fondi da donare alla Protezione civile durante la pandemia da Covid-19.

Nel 2021 Gaia partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con la canzone Cuore amaro. Si classifica 19esima nella classifica generale e lo stesso anno collabora con Madame con il brano Luna e duetta con Rkomi nella sua canzone Mare che non sei.

Il 29 ottobre 2021 Gaia pubblica Alma. All'album, che debutta 18esimo nella classifica FIMI, collaborano artisti del calibro di Francesca Michielin, Gemitaiz, Tedua e Sean Paul.

Il 21 dicembre 2023 esce al cinema il film Disney Wish, di cui Gaia Gozzi interpreta la versione italiana della colonna sonora. Inoltre, Gaia è la doppiatrice di Asha, la protagonista.

Nel 2024, Gaia è ospite della serata cover del Festival di Sanremo, dove duetta con la cantante in gara Big Mama, insieme a Sissi e La Niña.

Chi è il fidanzato di Gaia Gozzi? La vita privata della vincitrice di Amici 19

Gaia Gozzi è fidanzata con Daniele Dezi da molto tempo. I due, tuttavia, hanno reso pubblica la loro relazione solo nel 2021. Pare sia stata la passione per la musica ad unirli: Daniele, infatti, è un produttore musicale.

Con lo pseudonimo Orang3, Daniele Dezi ha prodotto, insieme al suo collaboratore Daniele Mungai, molti brani di artisti come Achille Lauro, Coez e Gemitaiz.

Daniele ha una figlia, Ella, nata da una precedente relazione e con cui Gaia ha un bellissimo rapporto.

Gaia ha parlato per la prima volta della loro storia a Verissimo, confidandosi con la conduttrice Silvia Toffanin. Ecco cosa ha detto del fidanzato Daniele Dezi:

Sono fidanzata e felicissima da due anni. Lui è molto più discreto, sulle sue, è una persona molto speciale, ha un cuore enorme ed è figo!

Che origini ha Gaia di Amici? Ecco perché canta in portoghese

Gaia Gozzi ha origini italo-brasiliane. La vincitrice di Amici 19, infatti, è nata da pare italiano e madre brasiliana. Inoltre, Gaia ha la doppia cittadinanza: italiana e brasiliana.

La cantante parla fluentemente il portoghese e ha scritto e interpreta diversi brani in lingua. Già durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Gaia ha dichiarato che cantare in portoghese è un modo per omaggiare sua madre e per valorizzare le sue origini.