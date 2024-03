Chi è Gaia Messerklinger, attrice protagonista di Supersex: carriera e amore

Gli appassionati di cinema e serie tv riconosceranno il volto di Gaia Messerklinger, attrice che vanta una carriera di grande successo.

Scopriamo tutte le curiosità, dalla vita lavorativa a quella privata.

Chi è Gaia Messerklinger: età e origini dell'attrice

Nata a Moncalieri l'8 gennaio 1989, Gaia Messerklinger è una delle attrici più poliedriche del cinema e della televisione italiana.

Di origini austriache, Gaia ha sin da dubito manifestato una forte passione per la recitazione, prendendo parte alla compagnia teatrale Rufus gestita da sua madre.

Oltre a questo mondo, un altro grande interesse dell'interesse dell'attrice è la danza classica, oltre che quella contemporanea, e le arti marziali.

La coltivazione di queste discipline è andata di pari passo con la recitazione, la quale però ha avuto la meglio nel corso della sua vita.

Dal cinema alla tv: la carriera di Gaia Messerklinger

Alla sola età di 17 anni, Gaia Messerklinger è approdata nel mondo della recitazione, prendendo parte a diverse fiction di successo come Zodiaco, Il bene e il male e Nebbie e delitti.

Il successo vero e proprio arriverà però nel 2010, quando il suo volto diviene protagonista di Fuoriclasse, lavorando a stretto contatto con Neri Marcorè e Luciana Littizzetto.

Con gli anni, Gaia partecipa ad altre fiction di successo come Centovetrine e Le rose di Eva, proseguendo contemporaneamente i suoi studi e conseguendo la laurea in Giurisprudenza.

La sua carriera prosegue anche nel mondo cinematografico, prendendo parte a film come Non è un paese per giovani, Sacrificio d'amore e Boeing Boeing, oltre che Cops 2 con Claudio Bisio.

Negli ultimi anni ha lavorato a stretto contatto con Raoul Bova, prima ne I fantastici 5 e successivamente con Don Matteo 14, divenendo una new entry della fiction Rai.

La vita privata di Gaia Messerklinger

Protagonista di Supersex al fianco di Alessandro Borghi, Gaia Messerklinger ha sempre condiviso poche informazioni riguardo la sua vita privata.

In tutti questi anni che hanno visto il suo volto protagonista di film e serie tv, l'attrice ha voluto mantenere riservatezza sul lato sentimentale, cercando di restare lontana dai gossip.

I suoi profili social sono infatti privi di indizi che possano svelare l'identità della sua dolce metà, preferendo condividere con i suoi fan scatti legati alla vita sul set.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Leggi anche: Chi è Alessandro Borghi, l'attore protagonista della serie Supersex