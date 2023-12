Galateo dei regali, ecco 5 regole da seguire assolutamente per una sorpresa coi fiocchi

Esistono delle buone pratiche da rispettare anche per i regali di Natale. Ecco le 5 regole da seguire per fare un regalo perfetto.

Il Natale è il momento dell'anno in cui lo scambio di regali raggiunge il suo apice, e con esso, emerge l'importanza del galateo dei regali.

L'Accademia italiana del Galateo, non a caso, ha stilato una lista di regole da seguire nella scelta del dono perfetto o della sua presentazione. Insomma, si sa che quello che conta è il pensiero ed è importante che nulla sia lasciato al caso. Al di là dell'aspetto materiale, è bene soffermarsi su alcuni dettagli davvero preziosi...

Galateo dei regali, ecco le 5 regole da seguire

Il galateo dei regali di Natale è un insieme di regole e norme sociali che guidano la selezione, la presentazione e la ricezione dei doni durante le festività natalizie.

Seguire il galateo dei regali non solo dimostra rispetto per la persona a cui si fa un presente, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera di gioia e gratitudine, tipiche del periodo natalizio.

5. Il biglietto

Il biglietto personale deve sempre accompagnare il regalo. Non importa quanto sia breve o lungo, ma un messaggio scritto a mano mostra attenzione e cura nell'aver selezionato il dono e nell'importanza che si dà al destinatario.

Esprimere sentimenti sinceri e auguri personalizzati rende il dono ancora più speciale.

4. Il pacchetto

Così come bisogna fare attenzione al biglietto, allo stesso modo anche il pacchetto che contiene il regalo è molto importante.

La presentazione del dono, infatti, conta moltissimo! L'arte di impacchettare il regalo con cura e creatività aggiunge un tocco di eleganza e dimostra l'importanza attribuita al destinatario.

3. Regalare cesti con prodotti culinari

Il cesto è uno dei classici regali di Natale, spesso destinato a chi non si conosce bene o a quelle persone che hanno già ricevuto da parte nostra moltissimi doni e per le quali non si hanno più idee.

I doni alimentari sono sempre graditi, ma è importante evitare di regalare qualcosa di troppo specifico o particolare, a meno che si conosca bene il gusto del destinatario.

Il consiglio, inoltre, è quello di non affidarsi solo ai negozi specializzati per comprare un cesto già composto. Se si ha abbastanza tempo, è bello che siano homemade e composti dal mittente a casa propria. Potrebbe anche essere divertente andare alla ricerca di prodotti locali di qualità da donare a conoscenti, parenti e amici.

2. Regali fatti a mano

Un regalo fatto a mano è un'opzione preziosa e carica di significato. Che si tratti di un oggetto artistico, di una creazione culinaria o di un capo di abbigliamento fatto a maglia, il tocco personale e l'impegno dedicato rendono il regalo unico e speciale. Quella di fare dei regali a mano è anche un'ottima idea per risparmiare.

In ogni caso bisogna fare attenzione: per quanto siano apprezzati i regali fatti a mano, è bene mantenere alto il livello di autocritica.

1. Vanno bene i regali superflui, ma attenzione ai suppellettili

Natale è sicuramente l'occasione per uscire dall'ordinario con i regali: anziché mettere sotto l'albero il solito dono utile (uno su tutti: i calzini), si potrebbe pensare di regalare anche qualcosa di più originale.

Attenzione però a tutto quello che potrebbe trasformarsi in un soprammobile che si lascia in un punto della casa a prendere polvere, soprattutto se di grandi dimensioni.

Cosa evitare assolutamente

Ci sono alcuni regali che vanno evitati in maniera assoluta, a meno che non si possa fare a meno.

Ecco infatti alcune regole classiche, che non passano mai di moda: