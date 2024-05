Diventato famoso in Italia grazie ad alcuni programmi Mediaset, specialmente quelli di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, Garrison Rochelle è un ballerino e coreografo molto apprezzato. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Garrison Rochelle: chi è il ballerino e coreografo

Classe 1955, Garrison Rochelle è nato il 4 novembre a Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Appassionato di danza fin da ragazzino, ha dovuto combattere con suo padre che non voleva che lui seguisse la sua passione. Grazie ad una borsa di studio, a soli 17 anni si è trasferito in Italia e ha dato il via alla sua carriera.

Nel 1978 ha la sua grande occasione: il musical Dancin’. Con questa produzione, Garrison ha girato tutta Europa, poi, nel 1983, ha debuttato in televisione nel corpo di ballo del programma Fantastico. Nel 1989 e nel 1990 ha ballato per Festivalbar, mentre dal 1992 al 1997 per La sai l’ultima?. Infine, dal 1998 al 2004 ha fatto parte del cast di ballerini professionisti di Buona Domenica.

Dal 2001 al 2018, Rochelle è stato insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi, poi è tornato ad occuparsi esclusivamente di danza. Nel 2024, è in tournée con il musical Saranno Famosi insieme alle colleghe Barbara Cola e Lorenza Mario.

La vita privata di Garrison Rochelle: chi è il compagno?

Garrison Rochelle, pur essendo stato sempre molto riservato, non ha mai nascosto di essere omosessuale. Intervistato nel programma Verissimo, il ballerino e coreografo ha parlato così del suo coming out:

L’unica volta che mia madre ha detto qualcosa sulla mia omosessualità è stata quando morì di Aids il primo personaggio famoso. Lei mi disse di stare attento e basta. All’università mi innamorai di una donna bella, simpatica. andammo a vivere insieme, Ma mia madre la trattava malissimo, non ne voleva sapere. Invece tutti i miei fidanzati li trattava come figli. Io sto bene nella mia pelle. Non dico che nascondere sia sbagliato, ma non è per me.

In passato si è parlato di un flirt tra Garrison e Luca Tartaglia, noto per aver partecipato a Uomini e Donne, ma non sono mai arrivate repliche da parte dei diretti interessati. Nel 2018, pare che Rochelle sia andato a convivere con il suo compagno, ma anche in questo caso non ci sono state conferme. Un uomo, comunque, c’è, visto che il ballerino ha raccontato di aver incontrato una persona che gli ha fatto credere nuovamente nell’amore.