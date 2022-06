Come ogni anno, anche per il 2022 giugno si colora con le sfumature del Gay Pride! Ecco tutte le date delle manifestazioni presenti nelle città principali d'Italia, con feste e concerti connessi.

Con l'arrivo di giugno arriva anche un mese pieno di coloratissime manifestazioni dell'orgoglio gay e della comunità LGBTQ+. Se anche voi volete unirvi alla festa anche solo come "alleati" della causa ecco quali sono tutte le date degli eventi dedicati al Gay Pride nelle principali città italiane.

Gay Pride 2022: tutte le date e le città

Da Nord a Sud dello stivale, le città italiane si stanno preparando ad accogliere l'ondata di colori del Gay Pride che da giugno si estenderà fino al mese di luglio per poi concludere con una grande festa. Di seguito vi riportiamo le date degli eventi già confermati nelle principali città italiane e tutti i dettagli per partecipare. Save the date!:

Roma Pride - 11 giugno 2022: Elodie, madrina del Pride 2022, vi aspetterà per una festa itinerante a ritmo di musica che da Piazza della Repubblica arriverà fino a Piazza Venezia

Torino Pride - 18 giugno 2022: con lo slogan "Queer e ora" la parata del Gay Pride di Torino partirà da Corso Principe Eugenio dalle ore 16:30

Bologna Pride - 25 giugno 2022: il pride di questa edizione si chiamerà Rivolta Pride e percorrerà la città partendo da Cassero LGBTI+ arrivando fino ai Giardini di Villa Cassarini

Milano Pride - 2 luglio 2022: la parata percorrerà il capoluogo meneghino dalla Stazione Centrale fino ad arrivare all'Arco della Pace

Napoli Pride - 2 luglio 2022: il corteo a sostegno dei diritti LGBTQ+ partirà da Piazza Dante e arriverà fino a Partenope

Bari Pride - 2 luglio 2022: anche questa città si unisce al Gay Pride con una coloratissima festa itinerante per le strade

Palermo Pride - 9 luglio 2022: con lo slogan "Riprendiamoci la città" Palermo non abbraccia solo le cause legate al mondo gay, ma anche la causa Ucraina, sostenendola contro la guerra voluta da Putin

In generale comunque, per avere maggiori dettagli su tutti gli eventi vi consigliamo di consultare le pagine social delle comunità LGBTQ+ delle vostre città. Sono ancora tantissime infatti le sorprese in serbo organizzate dalle comunità sparse in tutta Italia per questa edizione!

Cosa e perché si festeggia

Non è un caso se giugno è definito il Pride Month. La decisione di festeggiare l'orgoglio gay proprio in questo mese è stata presa per ricordare un fatto specifico accaduto nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 quando la polizia americana fece irruzione in un bar gay del Greenwich Village di New York, lo Stonewall Inn.

Le retate contro gli omosessuali e la gente libera in quegli anni erano all'ordine del giorno ed era prassi accusarli di praticare atti indecenti avendo come "prova" solo il loro orientamento sessuale. Quella notte però, i presenti nel locale si ribellarono a queste ingiustizie.

Nei giorni successivi vennero infatti organizzati i moti di Stonewall: la gente della comunità gay era stanca di nascondersi e aveva trovato come modo per affermarsi quello di scendere in piazza, davanti al mondo e combattere per i propri diritti.

Da allora, quando da 500 sono passati in 1000 a manifestare per le strade di New York, la comunità si è decisamente espansa, raccogliendo sempre più persone pronte a mettersi in prima linea contro le ingiustizie in tutto il mondo, Italia compresa.

Ma solo chi sente di appartenere alla comunità LGBTQ+ può partecipare al Gay Pride? Assolutamente No! Gli eventi sono gratuiti e possono parteciparvi davvero tutti, adulti, bambini ed etero. Chi non si sente parte della comunità LGBTQ+ ma ne appoggia le cause è infatti considerato un "alleato" e la sua presenza a queste manifestazioni significa solo che si è sulla strada giusta per un mondo migliore per tutti!