Manca sempre meno al 2 luglio 2022, data in cui Milano si colorerà delle sfumature festose dell'orgoglio gay. Per questa edizione lo slogan che risuonerà per le strade sarà "Diritti senza conflitti", un modo della comunità LGBTQ+ per comprendere anche le popolazioni colpite dalla guerra, come quella voluta da Putin contro l'Ucraina. Ecco allora tutte le informazioni da sapere su dove si fa il Gay Pride 2022, il programma previsto, chi ci sarà e il percorso della parata.

Milano, Gay Pride 2022: il programma per il 2 luglio e il percorso della parata

Così come per la parata dell'11 giugno a Roma, anche il corteo del 2 luglio a Milano, come ogni anno, concluderà la rassegna di tutti gli eventi e le manifestazioni che si sono svolte a fine giugno, in occasione del Pride Month.

Il coloratissimo corteo si riunirà in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale e inizierà la sua marcia da Piazza Repubblica, alle ore 15:00. Proseguirà per viale Monte Santo, passerà per i Bastioni di Porta Nuova, Piazza XXV Aprile e i Bastioni di Porta Volta. Attraverserà poi Viale Elvezia fino all'Arena Civica. L'arrivo all'Arco della Pace, punto finale del corteo, è invece previsto per le ore 18:00.

Non dovrebbero esserci particolari disagi alla viabilità, ma stando alla grande affluenza prevista come sempre per questa occasione il consiglio è muoversi in anticipo se avete bisogno di spostarvi, ed evitare quanto possibile le zone citate interessate dalla parata. A meno che non vogliate lasciarvi trascinare dall'allegria della manifestazione!

Gli ospiti attesi all'evento, dalla comicità alla musica

Proprio all'Arco della Pace, una volta arrivato il corteo all'orario previsto, si darà inizio all'evento che chiuderà ufficialmente questi giorni di manifestazione. Presenti quest'anno saranno Katia Follesa, Valeria Graci e Pietro Turano. Con loro anche Michela Giraud e Pierluca Mariti.

Durante la parata ci sarà anche tantissima musica. Chi va al Gay Pride può già prepararsi per ballare sulle hit di Baby K, Myss Keta, Emma Muscat ed Immanuel Casto. Non mancheranno anche esponenti della musica pop come Francesca Michielin e Michele Bravi. Ad animare l'evento inoltre ci penseranno le travolgenti drag queen di Karma B e di Drag Race Italia.

Questi sono solo gli ospiti vip annunciati ufficialmente, ma non è da escludere la presenza di altri eventuali personaggi più o meno famosi tra la folla, anche loro lì per sostenere i diritti LGBTQ+. Tenete gli occhi aperti!

Il tram arcobaleno per le vie milanesi

Se siete a Milano il 2 luglio 2022 ma anche prima, non potete lasciarvi assolutamente sfuggire l'occasione di salire sul tram arcobaleno della linea 10 che dal 22 giugno ormai colora le strade della città con il suo passaggio.

Si tratta dello storico modello Carelli, vestito appunto "a festa" con i colori del Pride, che attraverserà il capoluogo passando per la Stazione Centrale e la caratteristica Chinatown, fino a raggiungere i Navigli.

Anche ATM infatti, in collaborazione con CIG Arcigay Milano, partecipa al Pride con una campagna di sensibilizzazione per una cultura più inclusiva, senza confini ed etichette prestabilite, con il claim "E tu che ne sai?".