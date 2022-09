Comica ma anche cantante, attrice e conduttrice. Stiamo parlando di Gegia, tra le personalità televisive italiane sicuramente più eclettiche diventata famosa negli anni '80 che Alfonso Signorini ha chiamato nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Se alle generazioni più grandi questo nome non suonerà di certo nuovo, le generazioni più giovani ormai lontane dalla televisione dei vecchi tempi potrebbero non sapere chi sia. Ecco allora uno sguardo sulla sua carriera e sulla sua vita prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Chi è Gegia

"Ma chi è Gegia e perché si chiama così?" tra la parte del pubblico più giovane del GF Vip sarà sicuramente risuonata questa domanda nello scoprire i nomi del nuovo cast che varcherà la famosa porta rossa. Tra nomi più o meno conosciuti, come quello di Antonino Spinalbese o ancora George Ciupilan per gli habitue di TikTok, spunta infatti anche il suo.

Gegia è solo un diminutivo. Non si trovano in rete particolari significati affettivi legati allo pseudonimo scelto dall'artista per la sua carriera. All'anagrafe Francesca Carmela Antonaci è nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1959.

Da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, nonostante le due lauree, conseguite entrambe all'Università La Sapienza di Roma, una in Lettere e una in Psicologia, non smette di ascoltare quella voce che la guida verso una carriera artistica e inizia a lavorare come attrice, ballerina e cantante in teatro e in televisione.

La popolarità negli anni '80

Il suo esordio è su Antenna 3 Lombardia, ma il vero successo per Gegia arriva nel 1981 grazie alla partecipazione a Sotto le stelle, programma trasmesso da Rai 1. Qui, sotto la guida di Giancarlo Magalli, si esibisce nel ruolo della "provinanda ingenua", diventando "l'anti-diva" per eccellenza.

Il suo personaggio è stato infatti simpaticamente contrapposto a quello di una diva molto amata in quegli anni (e negli anni a venire), ovvero la compianta Raffaella Carrà. Di Gegia si ricorda ancora oggi una gag con Franco Barcardi in cui quest'ultimo interpretando un maestro truffaldino le ruba i soldi continuando a ripeterle "Sei una bomba!".

La vita privata di Gegia: l'ex marito, il giovane compagno e il figlio mai nato

La cronaca rosa è sempre stata attratta dalla vita privata di Gegia come le api con il miele. La donna infatti è stata sposata una sola volta e ha avuto un paio di relazioni con uomini molto più giovani di lei.

Nel 1987, dicevamo, è stata con Maurizio Motta, detto "Mao" carissimo amico e assistente di Jerry Calà. Successivamente è stata legata a Michele Carboni molto più giovane di lei che ai tempi della loro frequentazione aveva 24 anni. La loro storia comunque non è durata molto.

Nel 2019 aveva rivelato di essersi innamorata di Claudio Melissano, pugliese come lei e di una ventina di anni più giovane. Non è chiaro se i due oggi stiano ancora insieme, ma Gegia stessa di tanto in tanto torna a scherzare su questa sua propensione ai così detti "toy boy".

Nella passato di Gegia c'è anche una dolorosa ferita. Proprio durante il matrimonio con Maurizio Motta, venuto a mancare nel 2012, Gegia era rimasta incinta di un bambino perso però a sole due settimane dopo la scoperta della gravidanza. Da quel momento, l'artista non ha più avuto figli.