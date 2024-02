Chi sono i Gemelli DiVersi, il gruppo pop-rap amatissimo alla fine degli anni Novanta

Quando si parla di gruppi di successo tra gli anni Novanta e gli anni Duemila non si può non citare i Gemelli DiVersi, che in quel periodo hanno prodotto tantissimi successi. Si tratta di una delle band dalle sonorità pop-rap più popolari del belpaese tanto da arrivare in cima alle classifiche nazionali. Ecco chi sono i Gemelle DiVersi, tutte le tappe della loro carriera e i brani più famosi della band.

Chi sono i Gemelli DiVersi: la formazione del gruppo e la carriera

Il gruppo dei Gemelli DiVersi è costituito dall'unione di due crew: la Cricca e i Rima nel Cuore. Tutti i componenti si sono formati nella Spaghetti Funk, un famosissimo collettivo italiano nella scena hip-hop, che ha formato artisti come J-Ax.

La band è formata da 4 elementi: THG, il Dj (anche noto come Takagi), Grido e Thema e Strano. Dopo la formazione del gruppo, nel 1998 esce l'album "Gemelli DiVersi": il primo singolo di questo, Un attimo ancora, diventa un successo radiofonico senza precedenti.

Sempre nel 1998, i Gemelli DiVersi supportano l'altra band di successo del tempo, gli Articolo 31, durante il loro tour “Nessuno”. È così che si sono fatti conoscere a un pubblico sempre più ampio.

Nel 2000 esce il loro secondo album, "4x4", che supera le 100mila copie vendute, confermando il successo del gruppo. Il terzo album "Fuego" viene prodotto nel 2002, consacrandoli ufficialmente tra le band più popolari nel mondo musicale italiano. E proprio all'interno di questo disco ci sono moltissimi singoli che hanno fatto emozionare i giovani di quegli anni: Tu no, Falsi eroi, ma soprattutto Mary, un brano con cui la band racconta una realtà difficile e controversa. Il successo di questo album è enorme, tanto da ottenere il doppio disco di platino.

Nel 2004 esce il loro quarto album, dal titolo “Reality Show”. Producono poi una trilogia video ispirata a Ritorno al futuro, coinvolgendo singoli come Un altro ballo, Prima o poi e Fotoricordo. Il grande successo di quel periodo li avvicina al mondo di MTV. La stessa emittente, infatti, nel 2005 chiede alla band di condurre due edizioni dello show tv “Pimp my Wheels”.

“Boom!” è il loro quinto disco, uscito nel 2007. Anche questo album, come i precedenti, contiene canzoni interamente scritte e arrangiate dai Gemelli DiVersi. Il primo singolo estratto, Istruzioni per l’(ill)uso è una forte critica al mondo televisivo e ai valori che propone.

La separazione del gruppo

Dopo una carriera più che ventennale tra rap e pop, nel 2013 hanno reso nota la decisione di prendere una pausa per un tempo indeterminato.

L'anno successivo, Grido, il fratello minore di J-Ax e voce del gruppo, annuncia di voler proseguire la carriera da solista. La scelta di Grido probabilmente è risultata dal fatto che non aveva più gli stessi rapporti personali del passato con THG, Thema e Strano.

Lo stesso anno in cui Grido annuncia l'inizio della sua carriera da solista Strano e Thema annunciano il tour "2 Gemelli DiVersi in tour", esibendosi in tutta Italia.

THG, noto anche come Takagi, ha avuto un periodo da solista, ma recentemente si è unito a Ketra per produrre canzoni diventate hit (anche estive) amatissime dagli ascoltatori, come L’esercito del selfie. Ha anche intrapreso una carriera da produttore lavorando con star del calibro di Fedez, Marrakech, Jovanotti e Rocco Hunt.

I grandi successi dei Gemelli DiVersi

Ci sono moltissimi successi che hanno scalato le classifiche italiane nei primi anni Duemila, facendo ballare ed emozionare tutte le generazioni. Ecco i singoli più importanti: