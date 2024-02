Tutto su Mary dei Gemelli DiVersi: testo e significato del brano

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2024, Mr.Rain ha scelto di duettare con i Gemelli DiVersi, interpretando uno dei brani più famosi del gruppo pop rap milanese: "Mary".

Mary è un brano dei Gemelli DiVersi pubblicato il 14 febbraio 2003 come secondo estratto dal terzo album della band, Fuego. Eccone testo completo e significato.

Testo del brano Mary

Mary è andata via

L'hanno vista piangere

Correva nel buio di una ferrovia

Notti di sirene in quella periferia

Si dice che di noi tutti ha un po' nostalgia

Ma lei se ne è andata, Mary

Si sente sola, Mary, ora ha paura, Mary

L'ho vista piangere e poi chiedere una risposta al cielo, Mary

Ora il suo sguardo non mente

Ha gli occhi di chi nasconde alla gente

Gli abusi osceni del padre

Ma non vuol parlarne, Mary, e cela i suoi dolori

In ogni foglio del diario che ora ha tra le mani

Guardando vecchie foto chiede aiuto ad una preghiera

Sui polsi i segni di quegli anni chiusa in una galera

La madre che sa tutto e resta zitta

Ora il suo volto porta i segni di una nuova sconfitta e l'ho vista

Girar per la città senza una meta

Dentro lo zaino i ricordi che le han sporcato la vita, tradita

Da chi l'ha messa al mondo, in un secondo, sul suo corpo

I segni di un padre che per Mary adesso è morto

È stanca, Mary, non ha più lacrime ed ora

Chiede al destino un sorriso chiuso in un sogno la sera, ma

Dicono che Mary se n'è andata via

L'hanno vista piangere

Correva nel buio di una ferrovia

Sanno che scappava

Notti di sirene in quella periferia

Non bastava correre

Si dice che di noi tutti ha un po' nostalgia

Ma lei se n'è andata

Mary che cammina su sentieri più scuri

Sta cercando sorrisi sinceri

Oltre i muri di questa città

No, Mary camminando su sentieri più scuri

Sul diario segreto scrivevi

"Quella bestia non è il mio papà"

Ora ripenso a quando mi parlavi in lacrime

Dicevi, "Questa vita non la cambio, ma

Ci sto provando, sto pregando, ma sembra inutile"

E abbracciandomi dicesti, "Tornerò"

Ehi, guarda c'è Mary è tornata in stazione

Sai, stringe la mano a due persone

Il suo bel viso ha cambiato espressione

Senza più gocce di dolore, ora la bacia al sole

Bacia il suo uomo e la bimba nata dal suo vero amore

Con quel suo sorriso che dà senso a tutto il resto

Protetto da un mondo sporco che ha scoperto troppo presto

Ha un'anima ferita, un'innocenza rubata

Sa che è la vita non è una fiaba

Ma ora Mary è tornata una fata

Cammina lenta, ma sembra che sia contenta, attenta

Una sfida eterna aspetta, ma non la spaventa

Era altrove, suo padre ha smesso di vivere

Mary fissa la sua lapide, versare lacrime impossibile

Si chiedono, "Ma è Mary quella in fondo alla via?"

È riuscita a crescere

Tornata con il giorno in quella ferrovia

Fresca di rugiada

Parla di sé Mary, senza nostalgia

Stanca ormai di piangere

Lei sa quanto dura questa vita sia

Ma lei l'ha cambiata

Mary, camminando su sentieri più scuri

Hai trovato sorrisi sinceri

Oltre i muri di questa città

Oh, Mary

Camminavi sentieri più scuri

E sul diario segreto scrivevi

"Quella bestia non è il mio papà"

Guarda Mary

Camminava sentieri più scuri

E ha trovato sorrisi sinceri

Oltre i muri di questa città

Mary, camminava su sentieri più scuri

Sul diario segreto scriveva

"Quella bestia non è il mio papà"

Mary, camminando sentieri più scuri

E ha trovato sorrisi sinceri

Oltre i muri di questa città

Oh, Mary

Camminava su sentieri più scuri

Sul diario segreto scriveva

"Quella bestia non è il mio papà"

Il significato del brano

La canzone "Mary" dei Gemelli DiVersi affronta il tema delicato della violenza domestica e degli abusi sessuali, narrando la storia di una giovane ragazza omonima che subisce ripetuti maltrattamenti da parte del padre, mentre la madre preferisce ignorare la situazione.

Mary, un giorno, trova la forza di fuggire lontano, rifugiandosi in un'altra città per sfuggire agli orrori subiti. Dopo alcuni anni, ritorna, questa volta serena e realizzata, avendo ricostruito la sua vita, trovato l'amore vero e avuto una figlia. Il padre, nel frattempo, è deceduto, e Mary, visitando la sua tomba, non riesce a versare lacrime per lui.

I membri del gruppo hanno dichiarato che il testo si ispira alla vera storia di una ex ragazza di uno di loro. Nel corso degli anni, la canzone ha ricevuto riscontri positivi da molte donne vittime di abusi, che hanno trovato nel brano un sostegno e il coraggio di chiedere aiuto.

